Uruguay prende velas por Edinson Cavani

Cada hora que pasa parece más difícil que el goleador pueda jugar contra Francia el próximo viernes.

04/07/2018 -

Un nuevo parte médico de la AUF habla de un "pequeño edema en la parte interna del gastrocnemio izquierdo, de un tamaño de 48x29x17 milímetros". Una radio francesa (RCM) cuenta que no llega de ninguna manera y se sostiene en fuentes del PSG. Circulan audios de José María Giménez en los que revela las dificultades que Edinson Cavani tiene para estar en el partido con Francia tras la lesión que sufrió en el gemelo.





"Me incluyo en esos tres millones de uruguayos que esperan por Edi. Sé que es complicado porque no es nada fácil la lesión y porque hay pocos días de recuperación, pero sé de las ganas, la actitud y la entrega que va a tener para estar, aunque no depende mucho de él", afirma Luis Suárez.





El "Maestro" Tabárez y todo Uruguay prenden velas. La gran figura en el 2-1 a Portugal hizo trabajos de recuperación en las últimas horas y no se entrenó a la par del grupo. Los franceses, que tanto lo conocen, siguen la información de manera constante.





Sería una baja clave para la Celeste la ausencia de Cavani. Su sociedad con Suárez es de lo mejor del Mundial en materia ofensiva y se conocen desde hace mucho tiempo. Por eso la expectativa alrededor de su recuperación. Pero el tiempo apremia y eso le juega en contra.





En caso de no llegar, Cavani sería reemplazado por Cristian Stuani (como sucedió ante los portugueses). De 31 años, el también delantero viene de una muy buena temporada en el Girona, donde convirtió 21 goles en la Liga española. A menos que el "Maestro" decida un esquema con cinco volantes: ahí, Sánchez o Rodríguez se les sumarían a Nández, Torreira, Vecino y Bentancur.