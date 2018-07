Juicio por Ciccone: en su alegato, Vandenbroele pedirá su absolución

04/07/2018 -

En el juicio por la compra de la ex Calcográfica Ciccone se lleva a cabo la instancia final de los alegatos de las defensas. Ayer, fue el turno de la defensa de Alejandro Vandenbroele, el abogado señalado en la causa como el testaferro de Amado Boudou.

Para el dueño de The Old Fund, accionista mayoritaria de la imprenta, las condenas solicitadas por las querellas son menores por ser imputado colaborador en otros expedientes vinculados a Ciccone. Sus abogados, en cambio, pedirán su absolución.

La defensa oficial de Alejandro Vandenbroele expondrá los alegatos finales ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela Núñez Iñíguez. Lo hace en una particular situación, que es su rol como imputado colaborador en las demás causas aún en etapa de instrucción vinculadas a Ciccone.

Cuando decidió declarar ante el fiscal Jorge Di Lello y el juez Ariel Lijo como arrepentido en las demás causas en las que es investigado junto a Boudou, Vandenbroele dijo que al ex vice "lo vi sólo dos veces en mi vida y nunca tuve contacto directo, ni hablé con él directamente".

"Lo que se demostró es la apropiación de tres personas, Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Boudou de lo que fue en su momento la empresa Ciccone", indicó el fiscal del juicio Marcelo Colombo cuando decidió pedir cinco años y medio de condena para el ex vice y señaló que "estaba atrás de The Old Fund para comprar Ciccone".

Es quizás uno de los vínculos más reforzados por las querellas al momento de acusar a Boudou y a su ‘entorno más inmediato’ movilizado ‘para adquirir la imprenta’ que después fue contratada por el Estado.