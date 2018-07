Mirtha aconsejó a Macri: "Tiene que cambiar el Gabinete"

Fotos REPROCHE. "Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar".

04/07/2018 -

La diva de la televisión argentina Mirtha Legrand reiteró sus críticas al presidente Macri, particularmente por su gestión económica. Tras recibir un galardón en la 24ª edición de los premios Fund TV por los 50 años al frente de su programa, abordó con cronistas la actualidad política y nacional. En ese contexto, se mostró crítica con la gestión económica del mandatario nacional, aunque le reiteró su apoyo.

Consultada por la corrida del dólar y la situación económica, se despachó con todo: "Creo que va a seguir subiendo, así que apúrense a comprar. No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro el dinero. Pero algo hay que cambiar. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar".

De todos modos aclaró: "Sigo confiando en el presidente Macri y creo que se va a presentar a la reelección. Pero que levante un poco la puntería porque va a estar difícil. Lo voy a seguir apoyando, lo que yo no quiero es que vuelvan los kirchneristas".

Cuando le preguntaron qué cambiaría del gobierno, señaló entre risas, pero tajante: "Todo hay que cambiar, todo el gabinete (de ministros)".