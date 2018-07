Del Potro avanza con firmeza en Wimbledon

Fotos PROTAGONISTA. Juan Martín Del Potro le ganó a Peter Gojowczyk y respaldó con argumentos su candidatura en All England.

04/07/2018 -

Juan Martín Del Potro completó ayer con éxito su primer paso en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. El tenista tandilense, número 4 del mundo, venció al alemán Peter Gojowczyk y avanzó a la segunda ronda del torneo británico, instancia en la que se medirá con el español Feliciano López, quien dio cuenta del azuleño Federico Delbonis.

Del Potro, inactivo desde la semifinal de Roland Garros ante Rafael Nadal, se adaptó fácilmente al césped de la cancha número 3 del All England Lawn Tennis and Croquet Club y mantuvo la costumbre que trae desde 2007 de superar la primera ronda del certamen inglés.

El tenista argentino necesitó una hora y 50 minutos para imponerse por 6-3, 6-4 y 6-3 ante Gojowczyk, en un partido que lo tuvo como amplio dominador, en buena parte gracias a la efectividad de su primer servicio.

Su próximo rival, entonces, será el español López, número 70 del ránking ATP, quien se impuso en el court número 7 ante el bonaerense Delbonis, con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2, en casi una hora y media de juego.

El historia entre ambos favorece a Del Potro, quien logró cuatro victorias contra tres de López. El último enfrentamiento entre ambos se produjo en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinatti, en 2013, cuando se impuso el argentino por 6-4, 1-6 y 6-4.

Palabras

Juan Martín del Potro brilló en su debut en Wimbledon, su regreso al césped después de un año, frente al alemán Peter Gojowczyk (39º) y respaldó con argumentos su candidatura como una de las mayores alternativas para poner en jaque la hegemonía de Roger Federer.

Especialistas e hinchas coinciden en que el argentino es uno de los máximos aspirantes al título. Sin embargo, Del Potro no piensa en eso:

"Hay grandes candidatos, como Federer y Nadal, también Djokovic, que está jugando muy bien y eso automáticamente lo pone como candidato. También siempre hay sorpresas como en cada Grand Slam. La verdad es que ser candidato o no, no es algo en lo que pienso, especialmente sabiendo que en la próxima ronda juego con Feliciano López y que va a ser muy duro. Creo que haciendo mi juego puedo llegar lejos, me gustaría llegar lejos", reflexionó.

"Jugué bien para ser mi primer partido en pasto después de mucho tiempo. Las condiciones eran medio tramposas. Había mucho viento, pero traté de enfocarme especialmente con mi servicio. Pude tomar todas mis chances durante el partido", analizó tras su contundente victoria por 6-3, 6-4 y 6-3.

"Feliciano es un jugador que no está cabeza de serie, pero que en esta superficie lo es. Nadie quiere jugar contra él, especialmente en las primeras rondas. Tiene un juego para llegar muy lejos. Se dan las combinaciones perfectas para su estilo. Será una segunda ronda súper complicada porque él es un especialista en pasto. Es zurdo. Le encanta sacar y volear", anticipó.