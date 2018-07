Ezequiel Parnisari y Federico Rosso llegan al “Sojero”

04/07/2018 -

A las llegadas de Trípodi, Telechea, Colela y Klusener, se sumaron Ezequiel Parnisari y Federico Rosso y el modelo 2018 de Agropecuario comienza a tomar forma.

El ‘sojero’ apuesta a pelear bien arriba en su segunda temporada en la categoría y por eso no pierde el tiempo y quiere tener todo el plantel definido lo antes posible, teniendo en cuenta que el 16 de julio se medirá ante Luján por Copa Argentina.

La semana pasada, el presidente Bernardo Grobocopatel anunció la llegada de Franco Colela, ex Banfield, y de Gonzalo Klusener, ex Talleres y Rafaela, nombres de peso para reforzar el equipo de mitad de cancha hacia adelante. Y ayer fue turno de la defensa: Ezequiel Parnisari, ex Aldosivi, y Federico Rosso, ex Chacarita, se sumaron al sueño de ascender a la Superliga.