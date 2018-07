"A Zárate, Boca lo sedujo con jugar en la selección"

Fotos RUPTURA. El presidente de Vélez, Sergio Rapisarda (primero desde la derecha) ofuscado por la decisión de Zárate.

04/07/2018 -

"Mauro me dijo que se iba a Boca porque le prometieron la Selección". Sergio Rapisarda reveló así el verdadero motivo que habría impulsado a Mauro Zárate a desistir de la propuesta de Vélez, pese a que de palabra tenía todo acordado, para jugar la próxima temporada, aseguró en su informe el portal infobae .





"Aunque teníamos todo arreglado, hace diez días empezaron las dudas por una promesa verbal, eso me dijo Mauro, con la Selección, algo que hasta me cuesta contarlo porque suena como un cuento de hadas", narró el presidente de Vélez Sarsfield en diálogo con Closs Continental.





El dirigente reconoció que "fue una de las traiciones más grandes" que vivió y se mostró muy dolido por los llamados que recibió con niños llorando. "Menos mal que no vi a los chicos del Instituto (de Vélez) llorar, pero igual tuve llamados de familiares, amigos, nietos e hijos pequeños y es muy feo que te digan que lloran porque Mauro no se queda. Es doloroso y estoy indignado por esto".





La abrupta decisión de Mauro Zárate le trajo problemas familiares. Rolando y Ariel "Chino" Zárate, sus hermanos, se mostraron sorprendidos con la decisión e incluso la calificaron de una "traición".





Frente a esta panorama y teniendo en cuenta que el "Chino" Zárate es técnico de una categoría de inferiores en el club y dos sobrinos de Mauro Zárate juegan en las divisiones menores del "Fortín", el presidente de Vélez pidió "dejar de lado las miserias humanas" y no mezclar las cosas.





"Los chicos son jugadores de Vélez y por un apellido uno no tiene que dejarse llevar , hay que ser respetuoso. El ‘Chino’ acaba de salir campeón en una categoría y es empleado del club, sería apresurarnos decirles que se vayan del club. Tuvimos muchas peticiones para que no entren o no vayan, pero vamos a hacer las cosas como corresponde. El que no tenga que estar, no va a estar, pero no hay que tomar represalias contra ellos por ser portadores de un apellido".





Para terminar, Rapisarda dijo que "está a la vista que la palabra sirve de poco. El fútbol está con muletas por el accionar de muchos directivos".





Por su parte, Raúl Gámez, ex titular del fortín criticó a sus pares de Boca.





"Mauro tomó esta decisión que me parece desafortunada. Es mala para Vélez y es muy miserable de parte de los dirigentes de Boca, una falta de ética", expresó el ex directivo en la Oral Deportiva.





"Es una actitud desmedida, son una basura. Estoy re caliente. Así actúan en la Selección y nos va como nos va. Con Tapia hay mucha basura en el fútbol, son deshonestos", añadió.





Enojo de Chilavert

El ex arquero José Luis Félix Chilavert, para muchos el ídolo máximo de la institución, que utilizó su cuenta de Twitter para despedazar a Zárate por su traspaso a Boca.

"Vélez tiene mejores jugadores que Mauro. Mauro, tú no has ganado nada. Apoyemos a Heinze y a los jugadores que aman Vélez", exteriorizó el paraguayo por intermedio de la mencionada red social.





De esa forma, el ex jugador se suma a los hinchas del elenco comandado tácticamente por Gabriel Heinze reaccionaron de muy mala manera, ya que el delantero había prometido que, en Argentina, no jugaría en otro equipo.