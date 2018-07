Iniesta ratificó su renuncia al seleccionado español

04/07/2018 -

Andrés Iniesta anunció ayer su decisión de "dar un paso al lado" del seleccionado español, con el que logró dos Eurocopas, en 2008 y 2012, y un título del mundo, en Sudáfrica 2010. Una baja importante para el conjunto europeo, que sufrió el pasado domingo la eliminación de Rusia 2018 en los octavos de final frente al representativo local.





"No ha sido una decisión nada fácil, al contrario. Llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas de continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección. El futuro es apasionante con un grupo de jugadores que son increíbles y que a partir de ahora me tendrán como un aficionado más apoyándolos incondicionalmente", explicó el mediocampista en su cuenta de Instagram.





Iniesta, quien antes del Mundial también se despidió del club Barcelona para iniciar una nueva etapa en Vissel Kobe de Japón, destacó también que formó parte de "una de las mejores etapas del fútbol español, con una generación de jugadores que han sido y son excepcionales en todos los sentidos".