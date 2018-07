La carta del hermano de Pavón: "Sabíamos que llegábamos a los tumbos"

Fotos CARTA. Rodrigo, el hermano de Cristian, compartió unas palabras.

04/07/2018 -

Rodrigo Pavón, hermano de Cristian, publicó una emotiva carta dedicada a "Kichan". "La verdad es que todavía sigo triste. Me duele tanto chocar con la realidad una vez mas... Porque sabíamos que llegábamos a los tumbos. Sabíamos que no estábamos de la mejor manera, pero igual ahí estábamos con la fe intacta, porque así somos los argentinos: tercos, cabeza dura, apasionados y porque nunca nos damos por muertos ni cuando dejamos de respirar!! Pero llega ese maldito momento una vez más y el mundo se te da vuelta. Y te duele y mucho porque varios se lo tomaran de distintas maneras. Porque a algunos el fútbol les gustará más o menos. Porque algunos los sentirán más o menos. Porque muchos dirán ya está, es solo fútbol, es un juego, se gana, se pierde, se empata.. ¿Y saben qué? Puede que sea verdad pero a mí me duele en el alma, como si me hubieran sacado algo que quería mucho! Es una lástima. Es una pena, pero es así. La realidad vuelve a golpear la puerta!!

Sólo quiero decirte a vos KICHAN gracias, gracias y más GRACIAS por dejarme vivir esto de cerca", escribió.