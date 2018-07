Miadosqui dijo que nadie le pidió la renuncia a Jorge Sampaoli

Fotos ENREDADO. La situación de Jorge Sampaoli sigue siendo confusa. El entrenador pretende resistir y se apoya en el contrato que tiene vigente hasta 2022.

04/07/2018 -





La continuidad de Jorge Sampaoli como entrenador del seleccionado nacional sigue siendo el gran tema de debate. Si bien el DT casildense tiene contrato hasta 2022, la prematura eliminación en Rusia 2018 sembró dudas entre los dirigentes de AFA.





Pero ante los rumores del pedido de renuncia, el que salió a aclarar el tema fue Jorge Miadosqui, secretario de Selecciones Nacionales. "Ningún dirigente de la AFA le pidió la renuncia. Él tiene contrato y todavía hay muchas cosas por analizar. Hay que tomárselo con calma. Cuando lleguemos a la Argentina estaremos evaluando lo que sucedió en Rusia. Su continuidad será decisión de la Comisión Directiva y no únicamente de Tapia", aseguró en diálogo con AM 1070, minutos antes de emprender el regreso desde Rusia a Buenos Aires.





El dirigente fue más allá y aseguró: "Sampaoli tiene un proyecto para Qatar 2022, pero a Rusia fue con lo mejor y con la intención de salir campeón. Hay que darle tiempo y tener esperanzas que las cosas van a mejorar. Hay jugadores para la reestructuración".

Miadosqui no esquivó la pregunta sobre la relación entre Sampaoli y Sebastián Becaccece, su ayudante de campo: "No vi ninguna pelea entre ellos. Si la relación está rota se verá en los próximos días. No sé que va a pasar".

Por otro lado, Miadosqui habló sobre la gestión de la dirigencia en Rusia. "No hubo tiempo para pensar en lo deportivo. Nos encargamos de cómo iban a regresar los jugadores. Se han transformado muchas mentiras para hacerle daño a la Selección. Los jugadores se fueron de Rusia agradeciendo todo lo que hicimos por ellos", concluyó.