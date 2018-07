Diego se postuló para volver a la selección y dijo que lo haría gratis

Fotos MENSAJE. Maradona pretende ser otra vez entrenador de la selección.

Además de su riquísima historia como jugador de la selección nacional, en la que conquistó el Mundial México 86 y fue subcampeón en Italia 90, Diego Armando Maradona tuvo un paso como entrenador de la "Albiceleste" en Sudáfrica 2010. Y al analizar la eliminación del combinado nacional en octavos de final a manos de Francia, no ocultó su deseo de volver a calzarse el buzo de DT. "Ojalá Dios me diera fuerza como para volver a una cancha. Los años y la vida pasan para todo el mundo. A mí me agarra con 57 años, viendo a mi Selección, que es vapuleada por un equipo que no es uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal ver que todo lo que construimos con mucho esfuerzo se destruya con tanta facilidad", comenzó su análisis.





En su programa De la Mano del Diez, que se emite por Telesur, Maradona soltó una bomba en el medio de una ola de rumores sobre el futuro de Jorge Sampaoli al frente del equipo. "Volvería a dirigir a la Selección, y lo haría gratis. No pediría nada a cambio", soltó.





Diego, al recordar su paso con la camiseta celeste y blanca, se emocionó: "Me conmovió mucho, por todo lo que sufrió uno por la eliminación. Creen que estoy contento, pero están equivocados. Me duele el corazón, me duele el alma. Corrí tanto por mi camiseta, con mi bandera al hombro, y encarando a todo el mundo, hasta la Fifa. Irme así no lo acepto".