Video | "Él se drogaba, quiso atacarme a tiros, me llevaba lejos y se cortaba las manos"

Fotos SHOQUEADA. La víctima, por las lesiones dejó de trabajar y camina con dificultad. Indicó que su ex "estaba enfermo por tanta droga".

04/07/2018 -

La joven atropellada por su ex novio reveló ayer: "Él quiso matarme con el auto y después con su padre me pidieron que dijera en el hospital que todo fue accidental".

Se trata de Jhoana Cepko, embestida por su ex novio Gaspar Emilio Fernández con un vehículo de propiedad del acusado en julio de 2016 en Beltrán, Robles.









Ante el tribunal, la víctima declaró: "Ya habíamos dejado y un mes después se presentó en casa y me obligó a subir a su auto".

Ahondó que no le quedó otra; su negativa a volver con Fernández "lo puso como loco. Me bajé y de atrás me chocó y casi me mató".

Luego, con el padre me pusieron en el coche y llevaron al hospital; en el camino me pedían que mienta que fue accidental".

Relató: "Él era enfermo de los celos. Yo trabajaba en una panadería y en un boliche. Le molestaba la ropa que debía ponerme. Una vez me sacó a empujones y me llevó a cambiar", acotó.

Esa madrugada, "volvimos a casa, en teoría, también con una amiga. Él la bajó en la casa, y me llevó lejos, junto a la ruta".





Desbordado

Añadió que el sujeto "me amenazó con un arma por dejarlo. Era del padre (el arma), a su vez, heredada de un muerto....", acotó.

Agregó que tras la ruptura "no me dejaba en paz. Se aparecía de la nada; me obligaba a ir con él. En las afueras de Betrán, agarraba un cuchillo, se cortaba las manos y me culpaba ".

En otra ocasión, "se puso como loco; me pegó una piña en la cara y me apuntó con el arma amenazándome con matarme".

En total, contabilizó "tres ocasiones en las que sacó el arma y me apuntó redrogado; se drogaba siempre".





Recordó una anécdota en que hicieron un viaje "a Catamarca. Su madre me pidió que lo entienda porque era así de loco, como su padre", declaró la joven.

Consultada sobre relaciones anteriores del acusado, recordó una en Córdoba. "Él me decía que una chica lo engañó y que también le hizo daño", subrayó Johana a los jueces.

"Sé que le gusta escuchar rock pesado; ver videos con mucha sangre. También se metía en jaulas y le gustaba el vale todo", indicó. La "diversión" radica en enfrentamientos físicos, peleas, sin reglas. Justamente, su ausencia es lo atrapante e imprevisible en cada combate.