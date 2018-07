Benito Cerati reveló las últimas palabras y "gesto" de su padre

04/07/2018 -

Benito Cerati no necesitó ninguna fecha especial para recordar a su padre, el líder de Soda Stereo; tampoco a la prensa para revelar cuál fue la última frase que le regaló Gustavo, y cuál su último reflejo, mientras permanecía en coma.

Con 24 años y 42 mil seguidores en una de sus cuentas de Twitter, Benito sorprendió con la increíble revelación de la última vez que fue a visitar a su padre en la clínica Alcla, donde permaneció internado, en coma, desde que lo trasladaron de Caracas, en julio de 2010, hasta el 4 de septiembre de 2014, cuando falleció. "Fue para decirle que mi disco había sido nominado a los Gardel. Hizo un movimiento semejante al que hacemos cuando nos da un ‘chucho de frío’, y apretó los dedos. El día que yo debía ir a los Gardel fue cuando falleció", escribió.

También recordó las últimas palabras que le escuchó decir a su padre, antes de que emprendiera su gira. "Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue ‘no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuidate’. Y se fue de gira. Por el universo", contó Benito.

Y agregó: "Me acuerdo de quedarme pensando: pero es re común que se vaya de viaje por un mes, no entiendo por qué tanto énfasis en el tiempo. Lo bueno es que él estaba seguro de que nos íbamos a volver a ver después de ese largo tiempo. Yo también lo estoy".

Como nunca antes, el hijo de Gustavo Cerati, que heredó su pasión por la música, abrió su corazón y reflexionó: "Es muy difícil hacer cualquier cosa por primera vez después de la partida de alguien". En ese marco contó que durante los años que duró la internación de Gustavo se sintió estancado. "Fueron ver a un padre morir todos los días. Mi vida estuvo estancada. No hubo progreso, sólo deterioro físico y mental para la familia. Hoy, recién en estos momentos, estamos empezando a salir adelante", sintetizó.

Con la sola intención de compartir cómo vivieron él y su familia la partida de uno de los músicos más admirado de la Argentina, Benito dijo que hasta los 22 años se sintió un "zombie sin pensamiento propio y estancado que estaba en piloto automático. No se puede procesar un duelo que no entendés".

También remarcó: "Vi a mi familia teniendo sus propios problemas manejando la situación y viendo cómo ninguno podía más. Otros buitres alrededor se aprovechaban de nosotros para hacer más daño".

A cuatro años de la muerte de Gustavo Cerati, su hijo Benito está pudiendo recién ahora darle forma a su propia vida. "Entre todo lo que me enseñaste recalco, específicamente en estos momentos, que yo puedo solo. Y demostrármelo me hace recordarte, porque siempre me lo dijiste y recién ahora lo estoy creyendo", expresó también el músico.

Y en medio de la sensación de extrañarlo en todas partes, Benito admitió: "Me hacés falta, pero después me acuerdo que ya me diste todo".