Darín habló de las denuncias en su contra

04/07/2018 -

"Estoy bien... Conmocionado, pero bien", aseguró Ricardo Darín al salir de un teatro de Rosario adonde se presentó con la obra "Escenas de la vida conyugal", la misma que compartió con las actrices Valeria Bertuccelli y Érica Rivas, quienes lo denunciaron por maltrato, aunque no trabajan con él hace rato.

"Aún estoy conmocionado por lo que pasó. Es muy difícil pararse frente a la difamación, fue duro, dificultoso, había que bajar los decibeles, no murió nadie, pongamos las cosas en la dimensión que tienen que estar", sostuvo el actor en Intrusos.

Por otra parte, Darín reveló que para evitar problemas con la prensa, no quiere que nadie lo defienda: "Le pedí a mi familia y mis amigos que no me defiendan; Estoy perfecto, estoy todo lo bien que puedo estar", reiteró en referencia a los ataques que recibieron actrices como Griselda Siciliani y Dolores Fonzi cuando salieron a darle su apoyo en las redes sociales.

Ricardo seguirá de gira por la Argentina junto a Andrea Pietra.