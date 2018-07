Quién es la primera directora mujer de la Biblioteca Nacional

Fotos Elsa Barber asume en la Biblioteca Nacional ante la renuncia de Alberto Manguel.

Hoy 11:34 -

La designación de la subdirectora Elsa Barber como nueva directora de la Biblioteca Nacional a partir del 1 de agosto, trajo cierta incertidumbre por lo que vendrá tras la sorpresiva y triste salida de Alberto Manguel.

Aunque tanto el director saliente como el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, negaron la posibilidad de mayor achique y de despidos, a muchos empleados les preocupa que se repita el escenario de marzo de 2016 cuando fueron cesanteadas alrededor de 240 personas, de los cuales luego fueron reincorporadas cerca de un centenar.

El fantasma de los despidos volvió con fuerza a recorrer los pasillos del edificio diseñado por Clorindo Testa no sólo por el fulminante ajuste del Estado en organismos como la agencia de noticias Télam, sino porque los personajes de aquella escena de 2016 son los mismos: Barber fue directora interina entre el nombramiento de Manguel, en diciembre de 2015, y su asunción, en junio de 2016.

De su despacho salieron los despidos por entonces, aunque aseguraba que no era decisión suya. También llevaron su firma los telegramas de los cien reincorporados. Muchos golpearon la puerta de su oficina en esos días para pedir por su puesto de trabajo o el de algún subordinado.

Nombrada como subdirectora por José Nun en 2007, durante la gestión de Horacio González, Barber llegó a la BN con el prestigio de haber dirigido el Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, durante casi dos décadas. También docente e investigadora, tiene una gran experiencia en el área técnica. Será la primera directora mujer de la BN.

En cada presentación a la prensa, como la millonaria donación de software por parte de Microsoft en abril pasado, Manguel no perdía oportunidad de elogiar el trabajo de Barber y de los empleados de la BN. Ayer, cuando confirmó su renuncia junto con Avelluto y la nueva directora, dijo: "Yo no hubiese podido ser director sin Elsa. Ella sostuvo el esqueleto de la Biblioteca. Yo no sé nada de bibliotecología ni de tecnología, y Elsa es la gran experta".