Pep Guardiola en la Selección argentina: ¿Posibilidad real o pura fantasía?

Hoy 12:10 -

Pep Guardiola es el sueño de todo club, y con la eliminación de la Selección Argentina del Mundial de Rusia, su nombre empezó a sonar en la AFA.

El sueño de algunos dirigentes (y también de algunos empresarios) es que el catalán se ponga el buzo que va a dejar vacante Sampaoli.

Consideran que debe haber una refundación de la albiceleste y que para eso se necesita no sólo un técnico de primer nivel, sino también un líder. La química que tiene con Lionel Messi también es clave.

Después de su consagración en un Barcelona que enamoró y cambió la manera de jugar al fútbol, el técnico catalán es tratado como un Dios en el planeta fútbol. Su conocimiento del juego y su manera de motivar a los jugadores, sumado a su autoridad y liderazgo lo hacen el hombre más deseado para estar en el banco de suplentes de cualquier equipo o Selección.

Pese a que no hay nada concreto, versiones indican que irían a buscarlo y le ofrecerían 12 millones de dólares al año. De la mitad se haría cargo la AFA y de la otra mitad, un grupo empresario. Los que hablan del tema saben que el dinero no es sólo lo que motiva al catalán. Es un hombre que ama los desafíos y que le gusta cambiar, por eso no descartan tentarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el DT amplió su contrato con el Manchester City hasta el 2021 y que cobrará 23 millones de euros por año. Con este nuevo vínculo se convirtió en el técnico mejor pago del mundo.

Sin dudas el desafío de ser campeón del mundo y de volver a tener a Messi, el jugador que más alegrías le dio y que más admira en el mundo. Además, Pep es un enamorado de la Argentina de sus costumbres, de su idiosincracia y de su fútbol. Antes del Mundial se alojó unos días en la casa de Cesar Luis Menotti y suele venir porque ama Buenos Aires. Guardiola también tiene una gran admiración por Bielsa y por Lavolpe.

Por otro lado hay algo que es una realidad: la AFA es un mamarracho. La pelea interna por el poder de la casa madre del fútbol argentino espanta a cualquiera. La escasa palabra de los dirigentes, la falta de credibilidad, el desmanejo financiero y las operaciones para generar "ruido externo" (como dijo Mascherano), son moneda corriente en lo más alto del fútbol argentino. ¿Por qué Guardiola cambiaría la tranquilidad de Manchester para venir a trabajar a un lugar sin reglas?

Es verdad que Guardiola admitió que le gustaría dirigir una Selección en un Mundial de fútbol. Sin embargo también declaró que la Selección argentina debe ser dirigida por un argentino.

En el planeta fútbol todo es posible, sin embargo lo de Guardiola a la Selección argentina suena bastante lejano o casi imposible.

Las declaraciones de Agüero que alimentaron el sueño

En octubre de 2016, el Kun Agüero reveló una charla que tuvo con Pep Guardiola al canal TyC Sports, cuando los destinos de la AFA los regía la Comisión Normalizadora: "Me dijo 'ustedes no me llamaron. A mí me encantaría dirigir a la Selección'".