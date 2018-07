El romantico paseo de una pareja de pingüinos enternece a Twitter

Hoy 16:23 -

El video en el que dos pingüinos pasean 'de la mano' por la costa de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) ha superado 2,3 millones de reproducciones y ha conmovido a muchas personas desde que fue publicado en Twitter el pasado 2 de julio.



En ese documento gráfico parece que las aves se miran con ternura mientras caminan por la orilla de una playa, una situación que ha provocado que los internautas establezcan comparaciones con sus propias relaciones románticas.

La publicación consiguió ser reproducido por más de dos millones de usuarios.



my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple pic.twitter.com/TkBpT5z9RV