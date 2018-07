Un chino asegura que fue rechazado por 80 mil mujeres

Notas Relacionadas

Hoy 16:31 - Niu Xiangfeng prece tener el karma de la soltería. Es que el hombre asegura haber sido rechazado por más de 80.000 mujeres.



El blog Oddity Central expone el caso de este soltero chino de 31 años, que lleva los últimos ocho entregado en cuerpo y alma a la búsqueda de esposa. Cuando su padre murió de cáncer, formar una familia se convirtió en una prioridad absoluta para Xiangfeng.



Quizá podría hablarse de obsesión, porque desde el principio su manera de abordar el asunto pareció excesivamente agresiva. Su primera medida, ya en 2013, fue empapelar la ciudad de Pekín con carteles con su foto y enlaces a sus cuentas en redes sociales. No funcionó como esperaba.



Xiangfeng no cree que se deba a su falta de habilidades sociales. "Prefieren hombres altos y guapos y yo soy feo y bajito. También se fijan en el dinero, quieren un hombre que tenga su propia casa y no es mi caso", explica. Sus cuentas hablan de 80.000 intentos infructuosos en ocho años, divididos entre los 60.000 que ha recopilado a través de la red y otros 20.000 cara a cara. Muchos le han recomendado replantearse su concepto de 'ligar' y hacer las cosas de una forma más natural, pero el eterno soltero no escucha consejos.



Su caso se ha hecho viral y eso ha provocado que cientos de supuestas interesadas hayan tratado de contactarle a través de las redes sociales. Aunque estudiará las propuestas, Xiangfeng no tiene demasiadas esperanzas.