VIDEO | El lapsus de Carrió: "Que se mantengan las coimas"

Hoy 18:28 -

En la Cámara de Diputados, Elisa Carrió tuvo un acto fallido que causó risa y sorpresa entre los presentes ya que pidió “que se mantengan las coimas”. De inmediato trató de aclarar que se trató de “un lapsus”.

“Quería aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas porque me parece importante”, expresó la diputada oficialista ante la sorpresa del resto de los legisladores.

“Saben que muchos de acá, cuando estuvimos…. fue un lapsus, lo miré a usted y me acordé del hermano de Agustín Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien… me vino el lapsus Rossi. Ponga orden”, le pidió al presidente la Cámara Baja Emilio Monzó.

Mirá el video.