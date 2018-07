More Rial en un psiquiátrico: "Ayúdenme a salir"

Hoy 19:45 -

Morena Rial, hija del reconocido periodista del espectáculo, se encuentra internada en una clínica psiquiátrica contra su voluntad y pidió ayuda para salir de ese lugar a través de un audio que le envió a Ulises Jaitt.

“Estoy internada en Ineba. La verdad es que no se bien lo que pasó. Estaba en el Sanatorio Finochietto, me doparon y me trajeron para acá”, aseguró la jovencita. Y agregó: “Hacelo difundir. Ayúdenme a salir. Dame fuerzas”.