CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Julio de 2018

A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

Hoy 22:07 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE

MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 VIVA LA MÚSICA

20.00 EN VIAJE

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.39 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

08.51 CARS

10.59 GIGANTES DE ACERO

13.27 LOS GOONIES

15.42 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

17.26 CARS

19.33 GIGANTES DE ACERO

22.00 HERMOSAS CRIATURAS

TCM

08.35 LA NIÑERA

09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

11.05 LA NIÑERA

11.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

12.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

4)

12.45 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

14.56 RUTA SUICIDA

16.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

3)

17.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

4)

17.45 SUPERMAN 2. DONNER CUT

20.18 TANGO Y CASH

22.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3

23.42 POLTERGEIST

TNT

08.44 LA PROPUESTA

10.52 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

12.56 ENTRENANDO A PAPÁ

15.06 LA CENICIENTA

17.07 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.33 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 EL LOBISTA

23.59 BUENOS VECINOS

01.51 DOOM. LA PUERTA

SPACE

07.35 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

09.49 LA ISLA DE LOS TIBURONES

11.29 BLINDSIDED

13.05 LA LEYENDA DEL ZORRO

15.37 RÁPIDA Y MORTAL

17.43 THE SALVATION

19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 FURIA SALVAJE

23.47 SECTOR 9

CINECANAL

10.30 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

12.10 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

14.05 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

15.55 IRON MAN 2

18.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

20.05 XXX. REACTIVADO

22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 AMERICA’S GOT TALENT

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

HOTEL AMERIAN CARLOS V

(LAS TERMAS)

* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO

7 Y DOMINGO 8, A LAS 22, MARIQUENA

DEL PRADO Y ALEX GRUDKE REPONDRÁN

EL MUSIC HALL “LA NOCHE

DE LAS CAPOCÓMICAS”.

* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE

Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN

LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE

JUNTOS”.

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,

SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA

AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO

MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES

DE “LA GRANJA” Y SUS

CANCIONES.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 7, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN “LAS SALTIAGUEÑAS”

Y “MIEL DE PALO”.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,

FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS

JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,

“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y

STEVEN KAYNE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,

SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA

POR UN ANIVERSARIO MÁS DE

LA INDEPENDENCIA ARGENTINA,

CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA

PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET

LATINOAMERICANO SANTIAGO

DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS

22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ

“CHORIANDO A LO GRANDE”.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/07 - 06/07 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

05/07 - 21:55 (Cast)

06/07 - 07/07- 08/07 21:55 (Cast)

00:30 (Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCION, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

05/07 - 22:20 (Subt)

06/07 - 07/07- 08/07 22:20 (Subt)

00:45 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS) 05/07 - 06/07

17:00 (Cast) 19:30 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

05/07 - 22:10 (Subt)

JURASSIC WOLRLD:

EL REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

05/07 - 06/07 17:40 (Cast)

07/07 - 08/07- 09/07 15:00 (Cast)

17:40 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/07 - 06/07 17:20 (Cast) 20:00

(Cast)

TE ATRAPE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

05/07 - 22:35 (Subt)

RELOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

05/07 - 20:30 (Cast) 22:40 (Cast)

06/07 - 07/07- 08/07 20:30 (Cast)

22:40 (Cast) 00:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

05/07 - 06/07 17:40 (Cast) 19:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

RELOCA APT 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 23:00

ANT-MAN Y LA AVISPA APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:00 (sólo sábado,

domingo y lunes) Castell. 2D 17:40-

Castell. 3D 20:20.

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

Castell. 2D 17:10- 18:00 - 20:30

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS

Castell. 2D 15:20 (sólo sábado, domingo

y lunes) / Castell. 2D 20:00 /

Castell. 3D 22:40

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30

SÁBADO, DOMINGO Y LUNES 14:30

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $150

JUBILADOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES: $90 TODOS

LOS DÍAS

3D ENTRADA GENERAL: $160

JUBILADOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES: $95 TODOS LOS DÍAS.

 
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