CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Julio de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
Por El Liberal
Hoy 22:07 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE
MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 VIVA LA MÚSICA
20.00 EN VIAJE
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.39 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE
08.51 CARS
10.59 GIGANTES DE ACERO
13.27 LOS GOONIES
15.42 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
17.26 CARS
19.33 GIGANTES DE ACERO
22.00 HERMOSAS CRIATURAS
TCM
08.35 LA NIÑERA
09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
11.05 LA NIÑERA
11.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
12.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
4)
12.45 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN
14.56 RUTA SUICIDA
16.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
3)
17.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
4)
17.45 SUPERMAN 2. DONNER CUT
20.18 TANGO Y CASH
22.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3
23.42 POLTERGEIST
TNT
08.44 LA PROPUESTA
10.52 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
12.56 ENTRENANDO A PAPÁ
15.06 LA CENICIENTA
17.07 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
19.33 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 EL LOBISTA
23.59 BUENOS VECINOS
01.51 DOOM. LA PUERTA
SPACE
07.35 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
09.49 LA ISLA DE LOS TIBURONES
11.29 BLINDSIDED
13.05 LA LEYENDA DEL ZORRO
15.37 RÁPIDA Y MORTAL
17.43 THE SALVATION
19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 FURIA SALVAJE
23.47 SECTOR 9
CINECANAL
10.30 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
12.10 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
14.05 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
15.55 IRON MAN 2
18.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
20.05 XXX. REACTIVADO
22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 AMERICA’S GOT TALENT
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
HOTEL AMERIAN CARLOS V
(LAS TERMAS)
* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO
7 Y DOMINGO 8, A LAS 22, MARIQUENA
DEL PRADO Y ALEX GRUDKE REPONDRÁN
EL MUSIC HALL “LA NOCHE
DE LAS CAPOCÓMICAS”.
* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE
Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN
LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE
JUNTOS”.
PARANINFO DE LA UNSE
(AVDA. BELGRANO (S) 1912)
* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,
SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA
AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO
MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES
DE “LA GRANJA” Y SUS
CANCIONES.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 7, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN “LAS SALTIAGUEÑAS”
Y “MIEL DE PALO”.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,
FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS
JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,
“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y
STEVEN KAYNE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,
SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA
POR UN ANIVERSARIO MÁS DE
LA INDEPENDENCIA ARGENTINA,
CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA
PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET
LATINOAMERICANO SANTIAGO
DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS
22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ
“CHORIANDO A LO GRANDE”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
05/07 - 06/07 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
JURASSIC WOLRLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
05/07 - 21:55 (Cast)
06/07 - 07/07- 08/07 21:55 (Cast)
00:30 (Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCION, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
05/07 - 22:20 (Subt)
06/07 - 07/07- 08/07 22:20 (Subt)
00:45 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS) 05/07 - 06/07
17:00 (Cast) 19:30 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
05/07 - 22:10 (Subt)
JURASSIC WOLRLD:
EL REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
05/07 - 06/07 17:40 (Cast)
07/07 - 08/07- 09/07 15:00 (Cast)
17:40 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
05/07 - 06/07 17:20 (Cast) 20:00
(Cast)
TE ATRAPE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
05/07 - 22:35 (Subt)
RELOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
05/07 - 20:30 (Cast) 22:40 (Cast)
06/07 - 07/07- 08/07 20:30 (Cast)
22:40 (Cast) 00:40 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
05/07 - 06/07 17:40 (Cast) 19:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RELOCA APT 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 23:00
ANT-MAN Y LA AVISPA APTA
13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:00 (sólo sábado,
domingo y lunes) Castell. 2D 17:40-
Castell. 3D 20:20.
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
Castell. 2D 17:10- 18:00 - 20:30
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS
Castell. 2D 15:20 (sólo sábado, domingo
y lunes) / Castell. 2D 20:00 /
Castell. 3D 22:40
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30
SÁBADO, DOMINGO Y LUNES 14:30
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $150
JUBILADOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES: $90 TODOS
LOS DÍAS
3D ENTRADA GENERAL: $160
JUBILADOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES: $95 TODOS LOS DÍAS.