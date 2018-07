Giacomini: "Con un dólar a $28,50 hasta fin de año eso da una punta de inflación de 38%"

Fotos IMPACTO. La suba de precios ya comenzó a hacerse sentir en las góndolas. La inflación de junio fue del 4%.

05/07/2018 -

El economista, director de la consultora Economía y Regiones, Diego Giacomini sostuvo que el escenario para la inflación hacia fin de año, de acuerdo con sus estimaciones y si el dólar se mantiene en $28,50 marca ‘un escenario de 32% de inflación promedio y una punta de 38% siendo muy generoso’.

Las definiciones de Giacomini a EL LIBERAL, llegaron luego de conocido el Relevamiento de Expectativa de Inflación (REM) del Banco Central que prevé una suba de precios del 30% este año.

Al pronóstico del economista, se sumaron varios datos que marcan un camino de incertidumbre en la economía: La caída de casi 14% en junio de la producción automotriz según la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), el impacto de la devaluación y la suba de combustibles en el costo del transporte de cargas reportado por la Federación de Transportistas de Carga que a julio acumula un 15%, la situación de desabastecimiento de combustibles que se prevé este mes, advertida desde la Cámara de Expendedores local y, además, la suba que registró el dólar en la víspera pese a todas las medidas de contención que implementó el Gobierno: el mayorista subió $0,27 a $28,07 y el minorista a $28,78. En Santiago, el billete cerró a $29,10.

Análisis

El analista, Diego Giacomini puntualizó que las autoridades económicas del país, ‘con el error que se mandaron, con la devaluación del 60% que hay, están condenados a tener altas tasas hasta diciembre del 2019’.

En este sentido puntualizó que esto será así ‘porque tienen un escenario de 32% de inflación promedio este año con una punta de 38%, pero eso siendo generoso, siendo muy generoso’. Explicó que ‘el dólar a $28,50 da una inflación promedio de casi 32% e inflación punta de 37/38%, pero eso con el dólar manteniéndose a este nivel hacia final de año’.

Agregó que ese nivel de suba de precios, ‘deja un arrastre para el año que viene de una inflación promedio del 30% también pero con la punta en 24% pero si todo, todo sale perfecto’ en alusión a las últimas medidas económicas para controlar la corrida cambiaria. Señaló que ese escenario de un dólar a $28,50 e inflación promedio de 32% a fin de año, ‘es como Alicia en el País de las Maravillas. Eso asegura que la tasa de interés tenga que estar en el mejor de los casos en el 30%’.

Destacó que un parámetro así, ‘implica un nivel de actividad económica en 0 (cero). A lo sumo, en 0,8% en los dos años (2018/19) promedio’. Se preguntó: ‘¿Si se aguanta?, no se si aguanta. Eso no lo puedo saber. No lo puedo saber porque ahí ya juega la política y no es mi especialidad, entonces no sé qué puede pasar’.

No obstante, indicó que ‘la política va a jugar y va a cambiar el escenario. Pero lo que estoy planteando es el mejor escenario de todos’.

Indicadores

En tanto, la actividad en ciertos rubros comenzó a arrojar señales negativas. La producción automotriz registró en junio una caída del 13,4% contra igual período de 2017 y las ventas al mercado interno tuvieron una fuerte baja del 31%, informó Adefa. En junio, la producción nacional de vehículos fue de 39.420 unidades, un 15,8% menos respecto de mayo pasado. A su vez, la cifra representó una caída de 13,4% con relación al mismo mes del año anterior.

A su vez, Daniel Indart, titular de la Fadeeac indicó que ‘en junio, transportar mercadería por carretera implicó una suba de costos del 3.82%. El aumento es de más del 15% en el primer semestre de 2018 y desde julio del año pasado de un 34.3%. Una evidencia de que el sector está en emergencia’.

A su vez, Pedro Llorvandi, de la Cámara de Expendedores local, dijo que "todas las petroleras excepto YPF han suspendido la entrega de gasoil mayorista: no están entregando al agro al transportista ni a la construcción. Ese consumo se va a trasladar a surtidores minoristas. A fin de julio veremos desabastecimiento que hoy lo tienen las estaciones "blancas" en todas las estaciones".