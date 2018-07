La familia Zárate recibió amenazas

Fotos MIEDO La familia de Mauro Zárate comenzó a vivir un calvario por el pase del delantero de Vélez a Boca Juniors.

05/07/2018 -

El pase del delantero Mauro Zárate de Vélez a Boca Juniors sigue generando polémica y a los innumerables desagravios que sufrió el futbolista acusado de traidor, ahora se suman amenazas de muerte hacia él y su familia.





Según contó el periodista Pablo Carrozza hubo amenazas de bomba en el colegio al que asisten los hijos de Mauro y luego su esposa reveló que las amenazas se extendieron hacia ellos.





En diálogo con Pía Shaw para el programa Involucrados, Natalie Weber contó que ayer hizo una denuncia por una amenaza de muerte que recibieron ella y su marido.





"Van a matar a mis hijos, y a nosotros también", le dijo Natalie a Pía y agregó: "Recibimos amenazas por WhatsApp, Instagram y Twitter, la gente no entiende que esto es solamente trabajo".





"No pensé que iba a llegar a tanto el enojo de la gente, en hacer amenazas o en insultar tanto. Sí lo entiendo. Ahora será esperar un poco a que pase todo y tranquilizar a mi mujer y mis hijos", manifestó Zárate sobre las amenazas.





Atacado por varios frentes, el futbolista de 31 años decidió dar la cara.

"Acepto mi error y me disculpo con el hincha de Vélez. La verdad que duele porque nunca pensé que iba a jugar en otro equipo en Argentina. Siento que los defraudé", agregó en dialogo con TyC Sports.

"Pongo todo en la balanza y es un lindo desafío por lo deportivo, por lo que es jugar en Boca. Decidí ir por este camino y defraudar a toda la gente de Vélez que tanto cariño me dio. Ellos saben que soy hincha del club, y a mí me cuesta mucho. Siempre dije que no estaba conforme con la carrera que hice. Esta es una última oportunidad", cerró.