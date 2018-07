Diego disparó contra el juez que dirigió a Colombia

Fotos VISIÓN. Maradona no le escapa a las polémicas y causó revuelo cuando opinó sobre la tarea del árbitro Geiger.

05/07/2018 -

Diego Armando Maradona siempre está metido en la polémica. El ex capitán y entrenador de la selección argentina abrió la boca esta vez en el programa "De la mano del Diez" que conduce junto al relator Víctor Hugo Morales en la cadena venezolana Telesur y dijo que en el partido entre Colombia e Inglaterra por los octavos de final, vio un "robo monumental".





"Hoy (por el martes) vi un robo monumental en la cancha. Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. Acá hay un señor que decide, un árbitro que ya googleándolo no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y con las cosas que se jugaba el pueblo colombiano en los octavos de final", afirmó Diego como para echarle más leña al fuego.





"Yo tengo clarísimo lo de este árbitro: Geiger, un americano. Qué casualidad: fue el que inventó un penal para Brasil. Nigeria ya lo acusó ante la FIFA y le dieron seis meses de suspensión. Y (Pierluigi) Colina, que como árbitro me pareció un tipo bárbaro, como designador de árbitros no me parece. A Colina lo eligió Infantino para cambiar una FIFA de ladrones y arregladores, y hoy vimos todo lo contrario. Una FIFA vieja y arreglada", agregó Maradona.





Puntualmente, el Diez apuntó a la responsabilidad del árbitro estadounidense Mark Geiger al sancionar el penal para Inglaterra que derivó en el 1-0.

"No fue penal, fue falta de Kane. El árbitro mira todo el panorama, se enfoca en el primer palo y cuando vuelve su cabeza, Kane está en el piso, pero antes le había hecho el gancho y lo había hecho caer a Sánchez. Cobra penal cuando se tira. No hay criterios. ¿Por qué no pidieron el VAR?", dijo Diego.