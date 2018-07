Fotos Secuestró y golpeó a su novia y lo detuvieron en un motel junto a su ex

Un hombre, acusado de secuestrar, amenazar de muerte y golpear a su pareja, fue detenido tras permanecer una semana prófugo, cuando la Policía lo descubrió en el interior de un hotel alojamiento con su ex pareja, con la cual tenía una medida de prohibición de contacto. El procedimiento se concretó ayer en horas de la siesta en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, pero tuvo su origen hace poco más de una semana, cuando la víctima se presentó ante la Policía para pedir auxilio y denunciar el hecho. La mujer (G.J.) relató hace diez días a los uniformados que el acusado, de apellido Aguirre, la había sacado por la fuerza de un local bailable y luego la llevó hasta un domicilio donde la mantuvo encerrada durante 72 horas. D urante esos tres días, la denunciante confesó que Aguirre la amenazaba de muerte con un arma y no conforme con ello, le propinó golpes en diferentes partes del cuerpo. Cuando pudo, la víctima escapó del encierro y se dirigió a la Policía. En ese momento el hecho fue informado a la fiscal de turno por aquel entonces, Dra. Melisa Deroy, la cual ordenó que sea trasladada al Hospital Zonal, que reciba las curaciones del caso y que al día siguiente se presente en la Fiscalía. La damnificada ratificó luego la denuncia y el médico forense constató las lesiones. Paralelamente, la Dra. Deroy ya había ordenado la aprehensión del supuesto agresor, pero no habían podido dar con su paradero, por lo que se había requerido una orden de detención en su contra. Personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Nº 6, inició las averiguaciones en torno del acusado, el cual se ausentó de su trabajo, no utilizaba sus vehículos, por lo que logró permanecer una semana prófugo. Las mismas fuentes confiaron que ayer localizaron a un sospechoso, cuya fisonomía era similar a la del acusado, ingresar en una motocicleta con una mujer a un hotel alojamiento. Ante la consulta con la fiscal, se dispuso requerir la colaboración de la propietaria del lugar, la cual accedió y llamó a la puerta de la habitación en la que había entrado el sujeto. Cuando salió con su cara descubierta, rápidamente fue identificado y los policías procedieron a detenerlo. En el lugar se habría registrado una situación compleja, ya que la mujer que lo acompañaba era su ex pareja, con la cual tendría hijos en común y que por denuncias previas de violencia de género, tendría una prohibición de contacto. Además, la mujer se habría negado a entregar el celular de Aguirre, por lo que terminó siendo reducida y por disposición de la fiscal también fue aprehendida.