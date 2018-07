Nolberto Paparatto: "El objetivo es pelear arriba"

Fotos JERARQUÍA Nolberto Paparatto llega para cubrir la vacante que dejó Oscar Piris. Posee una gran trayectoria y experiencia en la categoría

05/07/2018 -

El defensor Nolberto Paparatto, en las últimas horas del miércoles acordó su incorporación a Mitre y ayer cumplió su primera práctica junto al grupo y al finalizar la misma, habló con la prensa, donde aclaró cuáles son los objetivos que se trazaron para el próximo torneo de la Primera B Nacional.

"Estoy feliz de estar aquí, me recibieron muy bien. Llegué el miércoles a la noche, el recibimiento de los chicos fue bárbaro, hay un grupo unido y espero acoplarme de la mejor manera, tanto en la parte humana como futbolística para estar a la par de ellos", fueron las primeras palabras del defensor ex Tigre y Atlético Rafaela.

"Las vacaciones fueron muy largas, necesito ponerme de la mejor manera en lo físico para que yo pueda aportar mi experiencia, tanto como jugador y persona", comentó el jugador sobre su presente físico y futbolístico.

Sobre las cuestiones que lo sedujeron para llegar a Mitre, el jugador reveló que el llamado del entrenador fue determinante.

"Me llamó Alfredo (Grelak), me dijo que es gente seria la que maneja el club y que quiere hacer las cosas bien. Eso es importante para mí a la hora de tomar una decisión, y que Mitre quiera pelear por el ascenso es una de las cosas que más me sedujo para venir".

"Viví una experiencia muy buena con este cuerpo técnico en Almagro, se hizo algo muy lindo y terminamos peleando una posibilidad de ascenso que se nos escapó al final", añadió.

Con el nuevo formato de torneo, donde no habrá descensos, el marcador confía en poder soltarse y pelear por el ascenso.

"Será una tranquilidad para poder trabajar bien por si te toca arrancar mal. Nuestro objetivo es pelear arriba, ojalá que se dé y lo podamos disfrutar todos".

Paparatto hizo referencia a lo que será el primer clásico en la división.

"Estará lindo el torneo, ojalá que la gente pueda disfrutar del clásico, yo lo seguí el año pasado por Nelson Benítez y me gustó cómo jugó el equipo".