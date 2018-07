Borghi renovó sus críticas contra su colega argentino

05/07/2018 -

No es novedad de la mala relación que tiene el entrenador Claudio Borghi con Jorge Sampaoli.





El "Bichi" fue crítico con su par de la selección argentina y ahora volvió a cargar contra su figura al definirlo como "un chancho arriba de un árbol".





"Yo lo admiro muchísimo. En mi barrio le diríamos ‘chancho arriba de un árbol’ porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Ilusionó a todo el país con salir campeón del mundo sin ningún proyecto", expresó Borghi para sumar un nuevo capítulo de su enfrentamiento con el casildense.





También analizó el paso de Sampaoli por la Selección. "No digo que no tenga idea de lo que hace, pero sí que no tiene convicciones. Llegó con una idea, la cambió y la postergó. De una línea de 3 a una de 4, de no convocar a poner a Enzo Pérez de titular, de preguntarle a Lionel Messi qué hacer", afirmó Borghi.