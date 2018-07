Fotos En El Mojón, el escritor Julio Lorca presentará su libro Paraíso Perdido

NUEVA ESPERANZA, Pellegrini (E) El escritor Julio Argentino Lorca presentará su libro Paraíso Perdido, obra literaria que forma parte de la Colección Reflejos del río Horcones. La cita será el viernes 6, a las 22, en el predio de la Academia Origen Santiagueño, en la localidad de El Mojón. "La poesía es una de las creaciones más hermosas de la cultura, por su forma tan sensible de decir las cosas", expresó Julio Lorca al referirse a su pasión por esta expresión. De esa noche cultural formarán parte autoridades municipales, educativas, civiles, ex colegas , ex alumnos ,amigos y familiares del autor.