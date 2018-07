Hay una argentina detrás de la película "Ant-man y la avispa"

05/07/2018 -

Victoria Alonso es psicóloga y actriz. A los 52 años ya participó como productora de varios megaexitos de Marvel. Hoy tiene sus expectativas puestas en "Ant-Man y la avispa", la película que produjo y que se estrenará en todos los cines de la Argentina.

Pero éste no es el primer comic para el cual trabaja Victoria, quien se mudó a Nueva York y luego a Los Ángeles buscando consagrarse como actriz, y terminó mostrando un verdadero talento detrás de las cámaras. De Iron Man, en el 2008, estuvo en todas los filmes de Marvel.

Esta actriz, devenida en exitosa productora sigue soñando. Según le confesó al periodista Pablo Scholz, de Clarín, aún le quedan planes por cumplir. "Me encantaría producir una historia como la de ‘La historia oficial, con Norma Aleandro. Me encantaría producir algo más profundo, y más político. Pero me parece que mi carrera es con los superhéroes, así que voy a tener que encontrarle la vuelta de cómo hacerlo con los superhéroes", señaló.

Por otra parte, Alonso adelantó que en marzo de 2019, Marvel tendrá su propia versión de "La Mujer Maravilla", de DC Comics, ya que estrenarán la película "Capitana Marvel" (con Brie Larson, la ganadora del Oscar por el filme "La habitación"). l