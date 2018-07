Sol Pérez pasó la prueba: tendrá programa propio

05/07/2018 -

"No hay mal que por bien no venga", señala el dicho y al momento actual de Sol Pérez le cae como anillo al dedo. El día que Carolina "Pampita" Ardohain renunció a la conducción de su programa en Telefé, dejando a la producción a la deriva, fue la "exchica del clima", quien se animó a tomar al toro por las astas.

Ese día, Sol no solo condujo el programa "Pampita Online", sino que ayudó a que el ciclo midiera mucho más de lo que venía registrando en los últimos meses. El rating se mantuvo en un poco más de 7, y hubo momentos en los que trepó a 9.

Esa buena respuesta del público también sirvió para que la productora Kuarzo confirmara la decisión de poner bajo la conducción de Sol Pérez un programa propio, en la misma señal Kzo o en NET tv, emisora que prepara Jorge Fontevecchia. Por ahora, solo tienen que definir en qué plataforma irá.

Sin embargo, el contrato de Pérez seguirá vigente pese a la desvinculación de Pampita Ardonain con la productora.

Con respecto al desenlace de "Pampita Online", Sol fue muy crítica. "Yo puedo hacer un programa con amigos, (en referencia a Barbie Simons y Ángeles Balbiani, amigas de la modelo) pero me va a ir como el culo. Para mí al programa le iba bien. No le iba mal. El programa es bueno, medimos bien. A veces ganamos. Estamos compitiendo en una franja horaria difícil", remarcó Sol.

Y agregó: "Siempre las amigas de Pampita pensaron si estaba cómoda o si estaba bien. Hay gente que para mí no sabe trabajar en equipo".

La renuncia de Carolina "Pampita" Andohain a su propio programa y la designación en su lugar de la ex "chica del clima", Sol Pérez, dejaron en evidencia las divisiones que había en el equipo.

Barbie Simons no se demoró en asegurar que estaba en desacuerdo con que Sol ocupara el papel de conductora, y renunció, denunciando, además, malos tratos por parte de algunos miembros de la producción.

Al respecto, Sol comentó por qué aprovechó la oportunidad que le dieron para conducir: "Si hubiera estado Barbie conduciendo, me hubiera quedado igual. Es la decisión que tomó y hay que respetarla. Yo no lo hubiese hecho porque es mi lugar de trabajo y es lo que me da de comer".

Por otra parte, resaltó: "Cuando uno es muy distinto, y yo hay cosas que no comparto. Pero después, cuando tenés que trabajar, no elegís la gente con la que laburás". En ese mismo móvil que le concedió al programa "Intrusos", recordó que ella también "dejó pasar" muchas cosas que no le gustaron de Simons.