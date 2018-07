Kairuz: "Está instalada en el corazón de los santiagueños"

05/07/2018 -

"Machi" Kairuz destacó a EL LIBERAL que la Acción Teatral Urbana "está instalada en el corazón de los santiagueños, quienes participan con alegría para acompañar los festejos por el cumpleaños de la ciudad".

"La Acción Teatral Urbana es en realidad lo que se conoce como un ejercicio de lo teatral en un ‘escenario urbano’. Es irrumpir, desviar sutil y suavemente o sonora y estruendosamente, en el ritmo cotidiano de la vida: una ruptura, un quiebre, un hiato, que hace surgir otras cosas, que me pone ante un mundo, una situación, una realidad que me es contada de otro modo, y que me involucra y conmueve", explicó. "Me sucede a mí mientras transcurro en la ciudad. Es mi vida lo que toca. Y sucede en las maneras más pequeñas y cotidianas: parada del ómnibus, en una mesa de bar, en el negocio donde estoy comprando, en la vereda. Son acciones de pequeño formato multiplicadas de un modo inusual, que agrandan la percepción del espacio público dándole otro sentido: lo hago más mío", dijo.