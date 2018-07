Tremendas frases del "Bichi" Borghi contra Jorge Sampaoli

Hoy 12:41 -

Desde que Jorge Sampaoli fue designado como el reemplazante de Claudio Borghi al frente de la selección chilena, se generó un ambiente de "tensión" entre ambos entrenadores que hoy volvió a salir a la luz, cuando el ex estratega lanzó contundentes declaraciones sobre el DT de Argentina.

"Lo admiro muchísimo a Sampaoli. En mi barrio le diríamos chancho arriba del árbol porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Lo admiro porque de donde salió a donde llegó, hay que ser un tipo muy inteligente", expresó.

Y agregó: "No necesariamente tiene que saber de fútbol, pero sí es muy inteligente. No sólo llegó a la Selección argentina, sino que ilusionó a todo un pueblo con ser campeón del mundo sin ningún tipo de proyecto. Para eso tenés que ser un tipo muy vivo".

El ex entrenador de Independiente, Boca y Argentinos, explicó que tiene dos opiniones sobre Sampaoli: "Una profesional, donde evidentemente el tipo lo ha hecho bien. Y otra personal, humana, que es muy mala. No digo que no tenga ideas de lo propone hacer, lo que sí entiendo es que no tiene convicciones de lo que está haciendo".

Por último, también "le pegó" por no abandonar su cargo tras la repentina eliminación del Mundial: "Con este fracaso deportivo, que fue tremendo, lo primero que tiene que decir es "yo no puedo manejar esto, prefiero irme". El tipo va y dice "Voy a evaluar si me voy". Evidentemente tiene una cláusula de salida que le conviene quedarse y eso me parece mal. No hay plata que compre tu dignidad o buen comportamiento. No estoy en contra de él. Sí estoy en contra de los que venden barriletes hasta cuando no hay viento. Me enoja mucho".