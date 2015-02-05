CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Julio de 2018
A LAS 14.30 MUNDIAL RUSIA 2018: BRASIL - BÉLGICA
Por El Liberal
06/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MUNDIAL RUSIA 2018:
BRASIL VS. BÉLGICA
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ONLINE
20.15 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA
(CONTINUACIÓN)
23.15 RIZHOMA HOTEL
23.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
13.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1 EDICIÓN)
15.00 CONTRAPUNTO
15.30 EN VIAJE
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.20 NORM Y LOS INVENCIBLES
08.05 MI VILLANO FAVORITO
09.53 ACADEMIA DE VAMPIROS
11.47 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA
DEL SANTUARIO
13.35 KAMCHATKA
15.35 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE
17.48 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA
DEL SANTUARIO
19.34 PARQUE JURÁSICO
22.00 QUISIERA SER MILLONARIO
TCM
08.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.22 LA NIÑERA
11.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
11.42 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
14.12 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN
16.23 UNA SUEGRA DE CUIDADO
18.12 SHANGHAI KID
20.12 MÁXIMO RIESGO
22.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
TNT
08.08 CORAZÓN DE TINTA
10.08 ENTRENANDO A PAPÁ
12.21 LA CENICIENTA
14.22 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
16.51 TITANES DEL PACÍFICO
19.26 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE. PARTE 2
22.00 BUENOS VECINOS
23.51 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
01.57 LA CASA DE
SPACE
06.00 RÁPIDA Y MORTAL
07.21 LA LEYENDA DEL ZORRO
09.53 EL SOSPECHOSO
12.12 VELOCES Y MORTALES
13.42 EL SANTO
15.58 FURIA SALVAJE
17.42 CIRCUITO CERRADO
19.37 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM
23.53 ANNABELLE
CINECANAL
10.25 COMO SI FUERA CIERTO
12.00 RITMO TOTAL
13.45 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
16.10 ¿CÓMO SABES SI...?
18.20 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
20.00 MÁS EXTRAÑO QUE LA FICCIÓN
22.00 LOS TRES CHIFLADOS
23.40 POLICÍAS DE REPUESTO
SONY
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 SHARK TANK COLOMBIA
13.25 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 TOP CHEF
A DÓNDE IR
MORRISON BAR
(RIVADAVIA 421)
+HOY, A LAS 23.30, SHOW EN VIVO
DE MARTINA LESCANO.
PARANINFO DE LA UNSE
(AVDA. BELGRANO (S) 1912)
* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,
SHOW DE “LA PATRULLA AL RESCATE”,
UN MUSICAL CON TODOS LOS
PERSONAJES DE “LA GRANJA” Y
SUS CANCIONES.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+VIERNES 6, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN: “QUINTA COPLA” E INVITADOS
ESPECIALES.
+SÁBADO 7, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN “LAS SALTIAGUEÑAS” Y
“MIEL DE PALO”.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,
FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS
JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,
“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y
STEVEN KAYNE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,
SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA
POR EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA
ARGENTINA, CON EL
VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL
BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO
DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22,
EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ
“CHORIANDO A LO GRANDE”.
HOTEL AMERIAN CARLOS V
(LAS TERMAS)
* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE
Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN
LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE
JUNTOS”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/07 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
JURASSIC WOLRLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
06/07 - 07/07- 08/07 21:55 (Cast)
00:30 (Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCION, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
06/07 - 07/07- 08/07 22:20 (Subt)
00:45 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
06/07 17:00 (Cast) 19:30 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
06/07 - 07/07- 08/07 22:10 (Subt)
00:35 (Subt)
JURASSIC WOLRLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
06/07 17:40 (Cast)
07/07 - 08/07- 09/07 15:00 (Cast)
17:40 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/07 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)
TE ATRAPÉ (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
06/07 - 07/07- 08/07 22:35 (Subt)
00:45 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
06/07 - 07/07- 08/07 20:30 (Cast)
22:40 (Cast) 00:40 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
06/07 17:40 (Cast) 19:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RE LOCA APTA 16 AÑOS Estreno
Castell. 2D 23:00
ANT-MAN Y LA AVISPA
APTA 13 AÑOS ESTRENO
Castell. 2D 15:00 - (solo sábado,
domingo y lunes)
Castell. 2D 17:40-
Castell. 3D 20:20-
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS
Estreno Castell. 2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
Castell. 2D 17:10- 18:00 - 20:30
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
Castell. 2D 15:20 - (solo sábado,
domingo y lunes)
Castell. 2D 20:00-
Castell. 3D 22:40
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30