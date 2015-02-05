CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Julio de 2018

A LAS 14.30 MUNDIAL RUSIA 2018: BRASIL - BÉLGICA

06/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018:

BRASIL VS. BÉLGICA

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ONLINE

20.15 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA

(CONTINUACIÓN)

23.15 RIZHOMA HOTEL

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

13.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

12.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1 EDICIÓN)

15.00 CONTRAPUNTO

15.30 EN VIAJE

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.20 NORM Y LOS INVENCIBLES

08.05 MI VILLANO FAVORITO

09.53 ACADEMIA DE VAMPIROS

11.47 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA

DEL SANTUARIO

13.35 KAMCHATKA

15.35 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

17.48 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA

DEL SANTUARIO

19.34 PARQUE JURÁSICO

22.00 QUISIERA SER MILLONARIO

TCM

08.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.22 LA NIÑERA

11.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

11.42 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

14.12 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

16.23 UNA SUEGRA DE CUIDADO

18.12 SHANGHAI KID

20.12 MÁXIMO RIESGO

22.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

TNT

08.08 CORAZÓN DE TINTA

10.08 ENTRENANDO A PAPÁ

12.21 LA CENICIENTA

14.22 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

16.51 TITANES DEL PACÍFICO

19.26 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE. PARTE 2

22.00 BUENOS VECINOS

23.51 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

01.57 LA CASA DE

SPACE

06.00 RÁPIDA Y MORTAL

07.21 LA LEYENDA DEL ZORRO

09.53 EL SOSPECHOSO

12.12 VELOCES Y MORTALES

13.42 EL SANTO

15.58 FURIA SALVAJE

17.42 CIRCUITO CERRADO

19.37 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM

23.53 ANNABELLE

CINECANAL

10.25 COMO SI FUERA CIERTO

12.00 RITMO TOTAL

13.45 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

16.10 ¿CÓMO SABES SI...?

18.20 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

20.00 MÁS EXTRAÑO QUE LA FICCIÓN

22.00 LOS TRES CHIFLADOS

23.40 POLICÍAS DE REPUESTO

SONY

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 SHARK TANK COLOMBIA

13.25 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 TOP CHEF


A DÓNDE IR

MORRISON BAR

(RIVADAVIA 421)

+HOY, A LAS 23.30, SHOW EN VIVO

DE MARTINA LESCANO.

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,

SHOW DE “LA PATRULLA AL RESCATE”,

UN MUSICAL CON TODOS LOS

PERSONAJES DE “LA GRANJA” Y

SUS CANCIONES.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+VIERNES 6, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN: “QUINTA COPLA” E INVITADOS

ESPECIALES.

+SÁBADO 7, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN “LAS SALTIAGUEÑAS” Y

“MIEL DE PALO”.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,

FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS

JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,

“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y

STEVEN KAYNE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,

SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA

POR EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

ARGENTINA, CON EL

VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL

BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO

DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22,

EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ

“CHORIANDO A LO GRANDE”.

HOTEL AMERIAN CARLOS V

(LAS TERMAS)

* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE

Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN

LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE

JUNTOS”.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/07 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

06/07 - 07/07- 08/07 21:55 (Cast)

00:30 (Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCION, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

06/07 - 07/07- 08/07 22:20 (Subt)

00:45 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

06/07 17:00 (Cast) 19:30 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

06/07 - 07/07- 08/07 22:10 (Subt)

00:35 (Subt)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

06/07 17:40 (Cast)

07/07 - 08/07- 09/07 15:00 (Cast)

17:40 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/07 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)

TE ATRAPÉ (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

06/07 - 07/07- 08/07 22:35 (Subt)

00:45 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

06/07 - 07/07- 08/07 20:30 (Cast)

22:40 (Cast) 00:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

06/07 17:40 (Cast) 19:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

RE LOCA APTA 16 AÑOS Estreno

Castell. 2D 23:00

ANT-MAN Y LA AVISPA

APTA 13 AÑOS ESTRENO

Castell. 2D 15:00 - (solo sábado,

domingo y lunes)

Castell. 2D 17:40-

Castell. 3D 20:20-

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS

Estreno Castell. 2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

Castell. 2D 17:10- 18:00 - 20:30

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

Castell. 2D 15:20 - (solo sábado,

domingo y lunes)

Castell. 2D 20:00-

Castell. 3D 22:40

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30

 
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