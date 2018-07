FÚNEBRES | 6 de Julio de 2018

06/07/2018 -

- Gladis Mabel García

- María Cristina Lugones

- Manuela del Carmen Vizgarra

- Juan Carlos Moreno

- Jorge Alberto Milovich (Beltrán)

- Norma Yolanda Ibarra (La Banda)

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Te fuiste dejando un gran vacío, prima que Dios te cubra con su manto, estás junto a tus padres, hermanos y hermana; y tus dos hijos Roberto y Vanina, tu esposo, no quedaste sola, donde tus nietos te daban apoyo y las chicas que fueron tu compañía, pues brille para vos la luz que no tiene fin. Su prima Esther y flia. con profundo dolor te recuerdan, te extrañaremos prima. Dory y flia. Rosi.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su hermano político Enrique Oscar Bobes y Estela Reynoso; sus sobrinos Kike, Pablo, Lili, Rocío y María Fernanda con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de benciones". Su sobrina Estrella Carrizo de Moises e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su sobrino Pablo Daniel Bobes, su esposa Maria Gabriela Alvarez e hijos, participan con profundo dolor su falleciiento y ruegan o0raciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Sus sobrinos Lily Bobes de Málaga y Gustavo Málaga, sus hijos Exequiel, Federico y Milagros Málaga, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dsaqle el descanso eterno". Blanca Coronel, sus hijos Mariela y Hermes Villalba y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Personal Directivo, Ténico. Docente y de Maestranza de la Escuela Esp. Dra. Telma Reca, participan con profundo pesar el fallecimiento del Padre de nuestro ex compañero Yoli. Ruegan oracioness en su memoria y brille para el la luz eterna.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Enrique Oscar Bobes, su esposa Estela Reynoso, sus hijos Kike, Pablo, Lily, Rocio y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Roxana Ayunta y flia., Mario Ayunta y fli8a, Jo9swé Adolfo Ayunta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Señor ya está ante tí, recíbeña en tu Reino". Dr. Adolfo Galgani y flia., Silvia Galgani de Bravo y flia y Maria del Carmen Galgani y flia., participan con profundo dolor su fallecimienbto y elevan oraciones en ssu memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Mario Murillo, su esposa Luchy Bolañez, sus hijos Rita y Martín; Lita Bolañez de Amadey y sus respectivas familias acompañan con oraciones en estos momentos de dolor a su esposa Elisa, sus hijos Peli y Chilín y a todos los demás familiares. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. El Dr. Daniel H. Ayuch participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Chilin y Peli.

CARABAJAL, RAMÓN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus tíos Oscar y Dora; sus primos Oscar, Laura, Martín, Marisol y Gustavo; Alejandra y Exequiel; sus sobrinos Camila y Martina; Pablito y Nahuel; Santiago Rodolfo y Vicente participan su fallecimiento y abrazan con afecto a su esposa e hijos

CARABAJAL, RAMÓN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Marta Otero de Ochoa, sus hijos Elena, Judith Cecilia y Horacio participan con profunda pena el fallecimiento de su amigo y vecino Hugo y acompañan a su familia en este doloroso momento.

CARABAJAL, RAMÓN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su amigo Jorge Coria y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Descansa en paz. Su sobrino Dr. José Elías Chara participa con dolor su fallecimiento.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Dr. Eduardo Contato Carol, su esposa Felicitas Degano y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Señor recibelo en tus brazs y dale el descanso eterno". Carlos Pagella, y Carmen Missio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Ana Maria Villegas de Locascio y flia., Maria Elena Villegas de Pinto y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pocha y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado e3n paz y te colme de bendicones " Marcelo, Mauricio y Martin Pagella y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimieto y ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. María Jose Basbus y Javier Rojas, participan su fallecimiento y acompañan a su hija María José y familia en este momento de dolor.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Maria Valeria Basbus, Alejandro Vittar junto a sus hijos lamentan el fallecimiento de Chicho y acompañan a María José y flia. en este momento de dolor.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Las amigas de su esposa Pocha Aida Hoff,; Cristina Correa, Charo Chazarreta, Baby Enriquez, Mary Zuain, Noris Salomon e Hilda Santillan, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Personal Directivo, Docentes, Administrativo, de Servicio y Alumnos de 4to Año A Y B. del Colegio Juan Nuñez del Prado, participan con porofundo sentimiento el fallecimiento del Padre de la Docente Ing. Maria Chara, haciendo llegar sus condolencias a la prof. y al Prof. Luis Ruiz y toda su flia.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Roberto Pérez Nazar y Claudia Bica de Pérez Nazar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. José Raúl Uardene, su esposa Marisa Pérez Nazar de Uardene e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar; sus hijos Federico y Lucrecia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pocha y a sus hijos en tan doloroso momento. Se elevan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Yolanda Chara de Larcher, sus hijos Patricia y José Adet; Guido y Nora Pece y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Olga y Margarita Anauate, amigas de su esposa Pocha participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando una plegaria al Padre eterno en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Sofía Montesinos de Abalovich; sus hijos Eduardo Antonio, Silvia del Carmen y Marta Lucrecia participan con dolor el fallecimiento del esposo de la querida amiga Elena Pagella (Pocha) y ruegan oraciones en su memoria y la familia

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Sus amigo Gabriel Jorge Llapur, María Elena Sydow; sus hijos Gabriel Arturo, Mariana, Andrea, María Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pocha e hijas en estos momento, rogando una oración en su memoria. Que descanse en paz.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Hoy estarás junto a Mí en el paraíso". Tus amigos Norma, Gabriel Alejandro, Ana Carolina, María Fernanda Azar te recordarán siempre con mucho cariño.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Roberto O. Encalada, su esposa Emma S. Finno, sus hijos María Belén, Roberto y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma y por una cristiana resignacion de su familia.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Horacio Pedro Montenegro, junto a sus hijos Horacio Fernando, Álvaro Manuel y Mariana Angélica, María del Carmen y familia participan con pesar el fallecimiento de su amigo y correligionario Chicho. Acompañan a su esposa Pocha e hijas con afecto de siempre. Ruegan al Padre le otorgue el descanso eterno.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Compañeros de su hija Maria; del Area de Producción de la D. Gral. de Informática, participan su con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Diego Cheein Silvina Carabajal y sus hijas Josefina y Candelaria, participan el fallecimiento de la Papá de su Amiga Maria José. Elevan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Dr. Horacio Lugones, su esposa Julieta e hijos Gabriela, Facundo, Mariana y Virginia, participan el fallecimiento del entrañable Amigo Chicho, Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Juan D. Pinto Bruchmann, Maria Ines Sandes de Pinto y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijas y demás fsamiliares en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos Guadalupe González Ávalos y Mariano Vital; Marta González Ávalos y Horacio Jozami; Luis González Ávalos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Silvia Abalovich y sus hijos María Fernanda y Luis Cantizano; Roberto y María Elena Fanjul; María Josefina y Franco Parisini; Marcos y Juan Ferreira Lesye y Constanza Dacunda, participan con gran dolor el fallecimiento del querido amigo Chucho y acompañan con mucho cariño a Pochita y a sus hijas y demás familias, elevando oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. La comisión directiva del Patronato del Enfermo de Lepra y Dispensario de la Piel participan con gran dolor el fallecimiento del marido de Pocha Pagela de Chara, distinguida integrante de la misma y acompañan con mucho cariño a ella a sus hijas y demas familia, elevando oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana con sus respectivas familias acompañan en tan doloroso momento a Pocha, María y María Jose, estamos de corazón junto a ustedes.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Porota Castiglione de Alvarez Valdés y familia acompañan a Pochi y sus hijas en este triste momento.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf, con sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida esposa y flia., en estos momentos tan penosos. Que el Señor le conceda el descanso eterno.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Carlos Alberto García y Sra. María Cristina Camus participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Chicho y acompañan en este difícil y doloroso momento a su esposa Pocha, hijas, hijos políticos y nietos. El Señor de a su familia cristiana resignación.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. IMaría del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo, lamentan profundamente su fallecimineto y acmompañan con cariño a Pocha, María y María José, en el dolor y la oración. Elevando oraciones en su querida memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela y Micaela y familias participan con dolor su fallecimiento y envían un abrazo cariñoso a Pocha y sus queridas hijas. Elevan por una pronta resignación.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés participa con tristeza su fallecimiento y acompaña con cariño a sus hijos Mario y July.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Ana Maria Quainelle de Alen Lascano participa su fallecimiento y acompaña con cariño a sus hijos Mario y Julia y a su querida familia en estos tristes momentos. Ruega una oración en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Benjamín Álvarez Valdés, Carmencita Eberlé y flia. participan su fallecimiento y acompañan a Mario, Yuly y toda su familia en estos triste momentos.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Alba Duelli de Pandolfi, Anita Inés Duelli y flia. participan y acompañan en el dolor a su hija Rosa Fioramonti y familia. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Los ex-compañeros de la Escuela Industrial de su hijo Mario: Diosquez, Bustamante, Santana, Ingrata, Lescano, Sal y Diaz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Siempre agradecidos Nélida por tu gesto solidario y desinteresado para con nosotros en un momento difícil de nuestras vidas. Descansa en paz. Gian Franco Barbaglia, su esposa Blanca Diaz, sus hijas Adriana, María Claudia, Alejandra, Marcela, Cecilia y sus respectivas familias, Elevan oraciones en su memoria.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Roque Abbondándolo, su esposa María Claudia Barbaglia, sus hijos Agostina y Fabrizzio, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este triste momento.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Luis Orozco, su esposa Adriana Barbaglia, sus hijos Luis María, María Cecilia y Franco, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus vecinos Mirta, Mabel y Piki Romano, Familia Ovejero, acompañan a su familia elevando una oración en su memoria.

GARCÍA, GLADIS MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Sus hijos Cinthia, Vanesa y Pepe, h. pol. Gabriel y Ariel, nietos Tomás, Gonzalo, Valentín, Luz, Natan, Gustavo, Lautaro, Anael y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

GARCÍA, GLADIS MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". APAS Asociación de Productores de Seguros participa el fallecimiento de su socia y fundadora y acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dra. Nilda Támer de Elías participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Dra. Débora en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria y rogando a Dios envíe una cristiana resignación de toda su familia.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Sus primas Laura Felicia y Martha Alvarez Goñi, hijos Mily, Susana, Laura, Cecilia y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Su prima hermana Graciela Laura Goñi de Zerda y sus hijos Felipe y Paola, Silvina, Joaquin y Baltazar y Eleana y Augusto, participan su fallecimiento, piden por su descanso eterno. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Sus sobrinos Maria Olivera y Jose Luis Guzman, sobrinos nietos Ana Belen, Jose Ignacio, Jose Martin y Juan Jose Guzman Olivera, participan con mucha tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Sus amigos y vecinos Choly Moyano, Rodolfo Bunge; sus hijos Martín, María Eugenia y su nieta María Guadalupe participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa Ana María, sus hijos Carlos, Pablo y demás familiares y que brille para él la luz que no tiene fin.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. "La muerte no es nada. Yo solo me ido a la habitacion de al lado". Josefina Maldonado y sus hijos Elba Sorribas y flia; Guillermo Sorribas y flia; participan el fallecimiento del papá de sus hijos Pablo y Cecilia y abuelo de Justina y Faustina Goñi Sorribas. Extienden sus condolencias a su esposa e hijos.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Amelia Nancy Gianuzzo, Consejeros Directivos, Secretarios, Personal Docente, Nodocente y estudiantes, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Ing. Forestal Juan Carlos Goñi Bicecci y acompañan en éste difícil momento a su familia y amigos. Se elevan oraciones en su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Luis (a). Vicky (a) y Cesar Guzmán y sus familias, comparten el dolor de su prima Ana Maria y sus hijos en tan dolorosa circunstancia.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Lucia Ines Guzmán, sus hijos Carlos Javier y María de los Angeles y sus respectivas familias, acompañan a su prima Ana Maria e hijos con profunda tristeza en la certeza de que Juan Carlos ya descansa en los brazos del Señor, sus restos será sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Horacio Pedro Montenegro, junto a sus hijos Horacio Fernando, Álvaro Manuel, Mariana Angélica y María del Carmen y familia participan con pesar el fallecimiento y acompañan a Ana María y familia con aprecio, rogando al Padre le otorgue el descanso eterno.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Lic. José Maria y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. José María Lami Hernández Cia. SRL, participan con dolor su fallecimiento.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Maria del Valle, Luis Cesar Sgoifo, parrticipan su falecimiento y acompañan a Anita, Pablo y Csarlos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación para toda la familia.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus vecinos y amigos; Alicia Rodriguez, y Roberto Scarazzini, participan con profundo dolor sdu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restosd seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, Nodocentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Ing. Juan Carlos GoñiBececci de la Facultad de Ciencias Forestales de la Casa de Altos Estudios mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. "Si es inevitable morir para que el alma ascienda al Reino de los Cielos para renacer, que se cumpla la voluntad del Señor" Querida Ana María, hijos y demás familiares con muchísimo dolor les mando un abrazo fraterno por la partida de Juan Carlos. Pese a la inmensa pena que sienten había llegado para él la hora del descanso, de la serenidad, de la luz. Mis oraciones son para él y para cuando La Divina Misericordia lo decida puedan recordarlo con el amor de siempre y una sonrisa. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Elizabet Vidarte de Palacio y sus hijos Rosendo Antonio, Elizabet del Valle, y Zulema Palacio Vidarte, despiden con cariño y dolor a Juan Carlos y acompañan a su Sra. esposa, hijos y familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Su tío Ruben Carrizo, su tía Monserrat Acuña y sus primos Pablo, Facundo y Ruben Carrizo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Sus tías Raquel y Adriana Carrizo y su prima Fernanda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, HERNÁN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Su esposa, Hijos, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados hoy en el cementerio Local. Serv. ABRAHAM GUBAIRA S.R.L. para Cia. Argentina de Seguros Caruso S. A.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Sus hijo Ignacio y Belén Chelasco, sus hijos pol. Natalia y Williams y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. ORG. AMPARO SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su esposa Alicia del Valle Landriel, su shijos Carlos, Ramón, Juan, Adriana, Mario y Silvina, Pablo, Emanuel, h. pol. nietos, bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hijos Juan Moreno y María Claudia Laitán; sus nietos Thiago y Theo Moreno Laitán participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su hermana Adela, su esposo Gringo, hijos Yiyo, Willi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Manuel y Marydée Laitán y sus hijos María Claudia y Juan; Marcela y Niqui; Carlos y Carla Teixidor; Daniela y Gabi y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. José Urtubey y Marcela Laitán; sus hijos Tomás y Tadeo Urtubey Laitán participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Carlos Laitán y Carla Teixidor Sofía, Agustín y Martina Laitán Teixidor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Gabriel Santillán y Daniela Laitán participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Apoderado Legal, Rector, Vicerector, Directora, Vice director y el personal Profesores, docentes y de maestranza de los Niveles Inicial, Primario y Secundario del Colegio Santa Dorotea participan con profundo dolor el fallecimiento del señor Juan Carlos, padre y suegro de nuestros compañeros de tareas Ramón y Claudia. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "El Señor, es mi pastor, nada me puede faltar". La Congregacion de Santa Dorotea de Cemmo participan el fallecimiento del señor Juan Carlos, padre y suegro de Ramón y Claudia, acompañan a los demas familiares en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Mirtha Susana Avellaneda de Morellini, sus hijos Marcia, Andrea y Lucas Adrián participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. CPN. Julio Daher, su esposa N. Teresita Cuba de Daher y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Antonio V. Castiglione, su esposa Graciela Cazaux y sus hijos Natalia, Rafael y Lucía con sus respectivas familias y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Claudia, Rocio, Adrián, Mercy y Guido, participan su fallecimiento y ruega el eterno descanso.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Horacio Antonio Lavaisse y familia; Emilio Francisco Lavaisse y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VIZGARRA, MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su esposo Desalín, su hijo Ramón, hija política Andrea; sus nietos Gabriela, Laura y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

VIZGARRA, MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su esposo Dasalin Chaparro, su hijo Ramon, hija pol. Andrea Campos, nietos Gabriela, Laura, Agustina y demás familiares, part. su fallecimiento, sus retos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VIZGARRA, MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Raquel J. Lopez, sus hijos, Sandra, Marcelo, Andrea y respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a Ramon y demás fliares. en estos momentos de dolor. Elevan oracioness por una feliz resurrección.

VIZGARRA, MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. La comunidad Educativa del IES Nº 8 "Ángela Capovila de Reto", autoridades, personal docente, no docente, alumnos y personal de maestranza acompañan al profesor Ramón Chaparro por el fallecimiento de su madre y elevan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, Nodocentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Mg. Ramón Chaparro. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. El Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre delDocente Mg. Ramón Chaparro, de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BULACIO, LUCAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. A nueve días de tu inesperada partida, hoy vives en nuestros recuerdos con tu inmensa felicidad. Tu abuelo Transito Bulacio, tus tíos Yolanda Aída, Raúl Marcos, Roberto Rufino, Rodolfo Valentín y Blanca Azucena invitan a la misa que se realizará hoy viernes 6/7/18 horas 19.30 en la parroquia Santísimo Sacramento de calle 14 y calle 105 del Bº Borges.

BULACIO, LUCAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Han pasado nueve días que vives en la Casa del Señor y estarás eternamente en nuestros corazones, sabemos que nos iluminas con tu optimismo y alegría de vivir, nos apaciguas el dolor de tu ausencia en nuestro hogar. Sus desconsolados padres Aldo Federico Bulacio, Carmen Eugenia Pérez y sus hermanos María Eugenia, Agustín y Máximo invitan a la misa que se realizará hoy viernes 6/7/18 horas 19.30 en la parroquia Santísimo Sacramento de calle 14 y calle 105 del Bº Borges.

BULACIO, LUCAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Tu inesperada partida nos dejó un profundo dolor en nuestros corazones, aún no podemos creer que no estés con nosotros. Solo le pido a Dios que nos de fuerzas y resignación. Tu tío Roberto Rufino Bulacio, Myriam Rosa Juárez y tus primos Fabiana Carola y Emiliano David Bulacio Juárez invitan a la misa que se realizará hoy viernes 6/7/18 horas 19.30 en la parroquia Santísimo Sacramento de calle 14 y calle 105 del Bº Borges.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mamá siempre has sido nuestro Faro que con tu luz sabiamente nos has guiado y acompañado en cada momento de nuestras vidas. Vamos a extrañar tu fuerza arrolladora, tu tenacidad y pujanza, la sencillez y honestidad te acompañaron siempre al igual que tu profunda Fe cristiana. Nos queda el orgullo de haberte tenido como madre y mujer maravillosamente hermosa. Te amamos infinitamente y nos consuela que ya descansas en Paz y gozas del encuentro con nuestro Padre y el excelentisimo Señor nuestro Dios. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a la misa rogando por su descanso eterno hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

IBÁÑEZ, MERCEDES ALCIRA- IBÁÑEZ, RAÚL DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/06 - 11/9/06|. El Señor se nutre de lo mejor, por eso los eligió a ustedes para llevarlos a la Casa Celestial, donde no hay lágrimas ni dolor, solo alegría y una luz eterna que los iluminará siempre. Sus hijos Carmen, Marta, Nani, Dante y Raul y Carola, sus nietitos Camilita y Julito Ibáñez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesus, al cumplirse 12 años de sus respectivos fallecimiento.

ROMANO, LUIS ALBERTO (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su esposa, hijo, madre y hermano agradecen profundamente a familiares, amigos, vecinos el haber acompañado en este doloroso momento, como asi tambien a la Empresa Edese S.A a las entidades de APJAE, OSPJERA, Luz y Fuerza a todas aquellas que hicieron llegar sus condolencias, Dios los bendiga. Invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 dias de su partida a la Casa del Señor.

TOLOZA DE MEDINA, ELSA LUZ (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Te fuiste al Cielo pero tus brazos maternales siempre se abrirán cuando necesite un abrazo.Tu corazón sabía comprender cuando necesitaba una amiga con quien hablar, tus ojos sencibles se endurecían cuando necesitaba una lección, tu fuerza y tu amor me han dirigido por la vida y me han dado las alas que necesitaba para volar madre querida Sus hijos Víctor, Susana, Ana, Silvana, Javier, tu nieta Antonella y tus hijos políticos Domingo y César, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos quieren agradecer por este medio a familiares, amigos y vecinos, quienes nos acompañaron en todo momento físico y espiritualmente. Tambien se agradece la calidez en la atencion y acompañamiento que tuvieron con nuestra madre el personal medico y de enfermeria de la Terapia Intensiva de la Clínica Yunes y en especial a los Dres. Carlos Manfredi, Hugo Villalba, Carlos Mignani Numa, Raul Cristofolis, Diego Varela, Guillermo Ibáñez, Vanina Trejo y a los Licenciados Susana Stenberg, David Abdala, Soledad Diaz y Mercedes Dipierro, el apoyo espiritual del Padre Luis Cruz y a las Hermanas del Colegio Belén

BONETTI, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Amiga no pude despedirte en este viaje a la vida eterna. Me quedan los recuerdos de tantos momentos compartidos. Descansa en paz. Barbarita Moukarzel de Ganem, sus hijos José, Alberto, Miguel, Victor y sus respectivas familias, despiden a la ''tia Clarita'', rogando por su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

IBARRA, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18. Tu esposo Segundo, tus hijos Norma, Delio, Pedro, Silvia y Carlos, nietos, bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 16 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Africa 45 Bº Avda. L.B. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos". Pancho, partió tu cuerpo, pero tu alma y hermosos recuerdos seguirán viviendo en nuestros corazones. Su esposa Mari Salvatierra, su hijo Emanuel Francisco; su hija política María Laura; sus hermana Miriam, Eda, Luisa y Carmen; sus sobrinos Karina Romano, Mónica, Rodrigo, Canela y Javier agradecen profundamente a amigos, familiares y vecinos y en forma muy especial a las Dras. María Alejandra y María teresa Mussi; a las familias Romano y Llerena; Robles Vizcarra; al Sr. Rafa Ledesma, al Dr. José Beltrán y Héctor Covi que lo despidieron al son de canciones folclóricas, también a sus compañeros de promoción y de regimiento Clase 52, amigos y compañeros de su hijo y a todos los que expresaron su solidaridad. Que Dios lo bendiga. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Cristo Rey, para rogar por el eterno descanso de su alma, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SANGUEDOLCE, BEATRIZ FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos Omar, Florencia y Ramiro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apostol, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, VÍCTOR EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Su esposa Juana Caro, sus hijos Victor, Marcelo, Maria, Martin, Miguel, Javier, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9:00 en el cementerio La Piedad. Cob, Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

MILOVICH, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Su esposa Griselda, hijos Nicolás, Gabriela, Sabrina, h. pol. Karina, Ricardo, Pablo, nietos y demás fam. part. su fallec. sus restos serán inhum. en el cementerio de Beltran hs. 9.Casa de duelo P.L.Gallo S/N. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MILOVICH, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. "Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". Su madre Leticia Miranda, sus hermanos Lazaro, Juan Carlos, Ana María y Justina Milovich y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

MILOVICH, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Hermano querido ahora descansas en los brazos de Jesús, junto a nuestro Padre Nicolas y nuestra hermana Tere. Siempre estarás presente en nuestras vidas, te amaremos por siempre. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hermana Chili Milovich, su hermano politico Juan C. Ledesma, sus sobrinos María Inés, Carla y Gastón, Juan Carlos y Guillermina, sus sobrinas nietas Carmela y Alma y Leonardo Ledesma participan con dolor su fallecimiento.