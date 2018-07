Arranca un nuevo certamen

06/07/2018 - Los Clásicos Barriales del Sur no dan tregua y tendrán mañana una nueva jornada apasionante de su campeonato. En esta ocasión, se pondrá en marcha la primera jornada de un nuevo torneo, que llega con muchas expectativas para los equipos de las categorías C20 y C30. En este sentido, los partidos del primer turno arrancarán a las 14.30, los del segundo turno a las 15.30 y tercer turno, a las 16.30. Este es el programa completo para un nuevo sábado con mucha acción en uno de los torneos más populares del fútbol amateur santiagueño: En Mosconi, Rivadavia vs. John Kennedy (20); Vagos Mosconi vs. Panificadora Vidal (20) y Stilnovo vs. Absalón Ibarra (30). En Villa María, Bº Libertad vs. Sport Smata (20); Villa María Jrs. vs. Ciclón Jrs. (20) y Villa María Jrs. vs. Los Sucios (30). En Viamonte, Hnos FC vs. Chemes (20); Vinalar vs. Bº San Martín (20) y Mónaco vs. Bº Sarmiento (30). En Tradición, Pibes del medio vs. Juv. San Lorenzo (20); Pibes Tradición vs. La 222 (20); Tradición vs. La Kinchada (20). En Mariano Moreno, Kiosco El Balconcito vs. Pje 445 (20); Mariano Moreno vs. Los Ideales (20) y Juveniles Siglo XXI vs. La Santa Fe (20). En Vinalar, Los Gedes vs. Fénix Jrs. (20); La Ancha vs. la Barra de Gento (20) y La 25 del Vinalar vs. Juv. La Ancha (20). En Pitufos, Pibes de la 67 vs. Tigres del Sur (20); Mailín vs. Torito (20) y Pibes Astilleros vs. Taller Negro Juárez (30). En Los Secos, Los Topos vs. Juv. Ejército Argentino (20); Los Secos vs. la Gruta (20) y Mala Fama vs. Los Kokas (20). En Virgen del Valle, La Gobernador vs. Los Gauchos del Contreras (20); Trofeos JJ vs. La Mormonera (20) y Tronkito vs. Golo Sur (30). En cancha Fondo de Vinalar, La Gente del Polaco vs. Pablo VI (20); Amigos de Gallo vs, Pibes del Cáceres (20) y Fondo de Vinalar vs. PSG (30). En Santa Lucía, Romperredes vs. Vino Tinto (20); Lavalle vs. La Balcarce (20) y Estudiantes vs. Kiosco Benja (30). En Telefónicos, Pumas del 8 vs. Los Pibes del Fondo (20); Dorrego vs. Eli FC (20) y Damaso Palacio vs. Electricidad Trejo (30). En Tronkito, Juveniles de Tronkito vs. Lucianita Jrs. (20); Almirante Brown vs. La 507 (20) e Independiente vs. Tronkito Jrs. (20).