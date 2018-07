El certamen “Julio Walter Gómez” nos regaló muchos goles

06/07/2018 - El pasado domingo, con una muy buena temperatura, se jugó una fecha más del Torneo Anual de la Liga Comercial de Fútbol denominado “Julio Walter Gómez”, evento que es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de la ciudad Capital. Estos fueron los números que arrojaron la pasada fecha, en la que se convirtieron 42 tantos, hubo 5 empates y la gran goleada de la fecha estuvo a cargo del conjunto de Línea Blanca que aplastó a El Rejunto con un contundente 8-0 en la categoría Libres. De esta manera, la tabla de posiciones queda encabezada por Ferretería Colón con 24 unidades en cambio por la C-35 la lidera el equipo de Óptica Molinari con 24 puntos. Para este domingo se espera grandes choques para alquilar balcones. Programación Como siempre, la jornada de este domingo se desarrollará de manera íntegra en las canchas que el Sindicato posee en su predio de El Zanjón. Se jugará la duodécima fecha de la primera fase, en la Libres, mientras que en la C35 se disputará la primera fecha de la segunda fase. La programación es la que se detalla a continuación: En Cancha Nº 1: 9.30, Maxi Hogar vs. Despensa Doñita (C35); 11, OBV Garbarino vs. Ferretería Comercial Colón (C35); 12, Las Malvinas Sur vs. Neumáticos del Valle (C35); 13, El Rejunte FC Colón vs. Las Malvinas FC (L); 15, Los Amigos vs. El Príncipe SRL (L) y 16, Pritty FC vs. Carro Bar Kimba (L). En Cancha Nº 2: 9.30, Servicio Eléctrico Díaz vs. Namaskar (L); 11, Ferretería Comercial Colón FC vs. Súper Vea (L); 12, Las Malvinas B vs. Servicio Técnico Pablo (C35); 13, O’ Globo Megacotillón vs. Pritty (C35); 14, Macroffice vs. Despensa Islas Malvinas (L); 15, Kiosco Máxima vs. Óptica Molinari (C35) y 16, Termas Unidos vs. Línea Blanca (L). l