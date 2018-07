Colectiveros y UTA definen el campeonato

06/07/2018 - La dirigencia de la Unión de Futbolistas Veteranos Amateur programó para este fin de semana la disputa de encuentros decisivos en varias categorías y escenarios en el marco del certamen Apertura. Los partidos se desarrollarán a partir de las 15 con 30 minutos de tolerancia. Sobresale en esta oportunidad del programa completo, el duelo que animarán mañana en cancha de Los Magníficos, los equipos de Politécnicos ante Recursos Hídricos por el 3º y 4º puesto en la categoría C 55 años, y a continuación, la gran final que animarán los conjuntos de Colectiveros y UTA en C 55 años. Sin dudas que será el plato fuerte de la jornada sabatina, en donde los conjuntos irán en busca de obtener un buen resultado que les permita consolidar todo un trabajo en este primer semestre del año. Enseguida, la otra mirada se llevará en el predio de San Esteban. Allí también habrá duelos para no perderse ya que estarán en juego las posiciones decisivas pero en la categoría C 40. La Fusión vs.Tinglados Albarracín (C 40, 3º y 4º puesto); La Loma vs. Villa Borges (C 40, final). No menos interesantes será la que se producirá en la cancha de La Zurda, con partidos finales pero en la Ronda Consuelo. En este escenario saltarán a la cancha los equipos de San Carlos y La Güemes en la categoría C 40, quienes definirán por 3º y 4º de la Ronda Consuelo. Y el plato fuerte lo animarán los conjuntos de Los Peregrinos con Taller Raúl Ávila, en lo que será la gran final en C 40. En El Gringo N2: Ateneo vs. UTHGRA (C 40); Alumni vs. Bº Sarmiento (C 50). En Nuevo Banco: Club de Amigos vs. Verdulería Javier (C 33); Óptica Molinari VS. Villa Negrita (C 50). En Estudiantes de Maco: Joyería Luciana vs. Los Mojones (C 33); Indumentaria Lar vs. Villa Grimanesa (C 50). En El Tata: Los Amigos vs. Bº Tradición (C 40); Don Vicente vs. Despensa Las Mellis (C 50); En Milan: Motos Juan vs. Los Mojones (C 40); Calidad de Vida vs. Villa Tranquila (C 50). En Independiente de Los Cardozos: Almirante Brown vs. Expreso San Nicolás (C 45); Los Megníficos vs. Villa Borges (C 50). En El Millo: La Viamonte vs. El City (C 33); Buly Motos vs. Stylo Gráfico (C 50). En Mailín: VG Taller Sposety vs. Nueva Autonomía (C 45); ASEL vs. Independiente (C 50). En El Mistol: Bonafide vs. Bº Sarmiento (C 45); Refi Shop vs. Villa Ángela (C 50). En Los Romanos: La Católica v. Rácing (C 45); Luz y Fuerza vs. Transporte Palito (C 50). En Filial 23: Filial 23 vs. IPVU (C 45); Fabio Automotores vs. Antilo (C 50). En Ateneo: Ateneo vs. Insumatik (C 33); Mojones vs. Transporte Kenber (C 50). En Villa Tranquila En Villa Tranquila: UTHGRA vs. Indumentria Lar (C 45); Feria Newbery vs. Joyex (C 55). En UTA Nº1: UTA Decano vs. La Fortaleza (C 33); Villa Alem vs. Villa Tranquila (C 40). En Bº Santa Lucía: Farmacia Lavalle vs. Carro Bar Chara (C 33); Bº Santa Lucía vs. Los Fugitivos (C 40). En Calle 14: Calle 14 vs. Kiosco Laly (C 45); Calle 14 vs. Los Pitufos (C 55).Por otra parte habrá acción para este lunes 9 de Julio. Para el lunes, en cancha de Mistol: Don Vicente vs. Calidad de Vida (C 50); Villa Tranquila vs. Fabio Automotores (C 50). En cancha de El Gringo Nº1: Defensores Antilo vs. Los Magníficos (C 50). En San Esteban: Despensa Las Mellis vs. Buly Motos ( 50); Stylo Gráfico vs. ASEL (C 50). En Independiente de Dean: Independiente vs. Tinglados Manuel (C 50)