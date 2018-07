Cuartos y semis para un atrapante fin de semana en los barrios de La Banda

06/07/2018 - La Liga Bandeña de Ex Futbolistas hará jugar cuartos y semifinal mañana. En 34 años en cancha de Las Palmas, a las 14.45: Las Palmas vs. Argentinos del Sur. 14.45 en Coronel Lugones: Coronel Lugones vs. Transporte Yamila. En La Higuera, a las 15: La Higuera vs. El Cruce FC. En Avenida: a las 15, Real Avenida vs. 25 de Mayo. S emi s d e C o n s u e - lo en San Juan a las 15: San Juan vs. Dep. M. Belgrano. En San José, a las 15.30: Los Cardones vs. Def. De Dany. En categoría C 40 años, en Villa Unión Dos, a las 16.30: Villa Unión vs. Coronel Lugones. En Belgrano: Belgrano vs. Villa Suaya. En Zahuy FC: Zahuy FC vs. Hual Club. En 12 de Octubre: 12 de Octubre vs. Alto Verde. Semis de Consuelo, en San Lorenzo, a las 16.30: Soler FC vs. Central Norte B. En Produnoa Uno: Produnoa vs. Los Cardones. En categoría C 45 años. En Produnoa Dos, a las 15: Polirubros DG vs. Italiano. En Paraíso: Paraíso vs. San Juan. En San Isidro: San Isidro vs. Hual Club. En Coronel Lugones: Coronel Lugones vs. Chacarita. Ronda Consuleo, en Produnoa Dos, a las 16.30: Platense vs. 25 de Mayo. En La Lechera: Dep. M. Belgrano vs. Besares. En categoría C 50 años. En Irma FC, a las 16.30: Irma FC vs. San Isidro. En De Pablo: Amigos Bandeños vs. Irma FC B. En El Cruce: El Cruce vs. Cable Express. En Aristóbulo de Valle: Aristóbulo de Valle vs. Quilmes. Semifinales Consuelo, en Las Palmas: a las 16.30, La Palmas vs. Argentinos del Norte. En San Andrés FC: a las 16.30, Credenciales Noa vs. San Andrés FC. En categoría C 20 años. En cancha de San Isidro, a las 14.45: San Isidro vs. Laprida FC. En Villa Inés, a las 15: Villa Margarita FC vs. Villa Suaya. En 25 de Mayo: 25 de Mayo vs. Río Dulce. En Bº Independencia: Bº Independencia vs. Soler FC. En Argentinos de Norte, a las 16, Argentinos de Norte vs. Bº Salido. Semis Consuelo, en San Isidro, a las 14.45: San Isidro vs. Laprida FC. En Dep. Alem, a las 15.30, Dep. Alem vs. Matadero FC