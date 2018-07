Dos atrapantes finales del Torneo Apertura 2018

06/07/2018 - La dirigencia de la Liga Amateur del Sur programó para este fin de semana la disputa de encuentros finales en diferentes escenarios y categorías, correspondientes al Torneo Apertura. Los encuentros finales se desarollarán a partir de las 14.15 y 16.15 en las categorías C 33 y 40 años, respectivamente. En el extenso programa para este sábado, sobresale todo lo que ocurrirá en la cancha de Ocho Hermanos, en donde se disputarán dos finales de la Zona Campeonato. A las 14.15, Villa Las Delicias se medirá con Gomería Sata y Mañu (C 33 final del campeonato); 16.15, Arquitectos vs. Pritty FC (C 40, final de campeonato). Sin dudas que la atención se centrará en este escenario, en donde estará lo más atractivo de la Liga del Sur. En EL LIBERAL: 14.15, Barrios Cáceres vs. Estudiantes de Ulluas (C 33, final de Incentivo 1); 16.15, Agrupación Martín Fierro vs. Villa Antonia (C 33, Estímulo). En Ciclón de Los Flores: 14.15, Villa Yocca vs. Pritty FC (C 33, final Consuelo); 16.15, El Porvenir vs. Ceferino Namuncura (C 40, final Consuelo). En Los Halcones Nº1: 16, La Gaucho vs. Expreso LoBruno C 33, amistoso).