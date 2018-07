La fecha 16ª del Anual ofrece para mañana varios partidos

06/07/2018 - La segunda ronda del torneo Anual seguirá mañana con la disputa de la fecha 16, del torneo que organiza la Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera, con estos partidos. En cancha Santa Lucía: Central Córdoba vs. Estrella del Norte. En Lavalle y Lugones: Ateneo San Roque vs. OB. Bella Vista Sialle. En París: Simusa vs. Reparaciones Ismael Díaz. En Polideportivo Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Carrizo Bombas de Agua. En Filial 23: Óptica Molinari vs. Veteranos Estudiantes. En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. Kilometro 49 Ropa Informal. En Triángulo: El Triángulo vs. Gus Mar. Al equipo de Trigoria se le otorgaron los puntos en juego del par tido ante Ima Construcciones