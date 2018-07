La Asociación Amateur tendrá una nueva fecha con promesa de buen fútbol

06/07/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Con una cartelera con prometedores encuentros, se juega mañana la cuarta fecha. En el polideportivo municipal se medirán en cancha uno: Trula vs. Wall Mar y Defensores de Huasi vas. Los Amigos. En cancha dos lo harán: Bº Sur vs. La Loma y Gremio vs. 9 de Julio. Los resultados de la 3ª fecha de esta categoría fueron: 9 de Julio 7, Trula 1; Wall Mar 1, Def. de Huasi 1; Lo Amigos 1, Bº Sur 1 y Gremio 3, La Loma 1. La programación C40: En el Vinal: Triki vs. D. Morón y Maxikiosco Antun vs. Talleres. En El Quemao: El Gateao vs. Bº Belgrano y La Loma vs. Villa Elisa. En Trula: Triunfadores vs. Arsenal y Bº Sur vs. Trula. En las Américas: Sol de América vs. Las Américas y en Forres (partido único) Forres vs. Tigres. Resultados: M. Antu 1, Tigres 0; Triki 5, Wall Mar 1: All Boys y Arsenal 1 -1; Trula 3, Las Américas 1; Morón 2, Loma 1: El Gateao 1, Forres 0: Villa Elisa 3. Sol de A. 0; Bº Belgrano 1, Bº Sur 0 y; Talleres 4, Triunf. 3.