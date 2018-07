Mañana será el turno para la 5ª fecha del Torneo Preparación

06/07/2018 - El Torneo Preparación que organiza la Liga de los Profesionales por la Copa Cyac, tendrá continuidad mañana con la disputa de su quinto capítulo. El certamen se encuentra en su primer tramo, pero la emoción crece fecha a fecha, ya que algunos equipos lograron sacar alguna pequeña ventaja en cuanto al resto. En esta fecha se puede destacar el enfrentamiento entre la Kinchada y Gremio Judicial, por la categoría libres. Otra buena propuesta será el duelo entre San Esteban y Ciencias Económicas, correspondientes a la división 45. Los partidos programados para el primer turno se iniciarán a las 13.30, con 30 minutos de tolerancia, mientras que los duelos de segunda turno comenzarán a las 14.30, también con tolerancia de 30’. La programación completa se detalla a continuación. En Súper Liga 1: Amigos del Fútbol vs. El Rejunte (L) y San José vs. Pasaje Oeste (L). En Súper Liga 2: Juv. Industria vs. La Marco Sastre y Sp Garupa vs. Autonomía Fc. En Súper Liga 3: La Congreso vs. La Kinchada Fc (L) y Gremio Judicial vs. Choferes. En Súper Liga 4: Güemes Sport vs. Milán Fc (L) y Chacarita vs. Dr. Obrero (50). En Súper Liga 5: Radio Taxi Rojo vs. Bioquímicos (L) y Desp. Doña Bety vs. Alte. Brown (L). En Súper Liga 6: Caja Unse vs. Unse Exacta (45) y Red Star vs. Yanda Fc (L). En Copse: Abogados Topos vs. Galácticos (40) y Copse vs. PVC Banda (50). En Amigos de La Costa: Gremio Judicial vs. Potencia Diésel (45) y San Esteban vs. Cs. Económicas (45). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Médicos (50) y Bioquímicos vs. El Fortín FC (45). Otros partidos En Atsa 2: Med. Rebeldes vs. Csd Menéndez (45) y Abogados vs. Láser Fc (50). En Alumni: Quilmes vs. Adi Salud (L) y Yanda vs. Apunse Fc (40). En Sivipse: Cyac Sgo. vs. La Bomba (50) y Sivipse vs. Amigos de Beltrán (50). En Palermo: Marmolería Del Valle vs. Villa Robles (45) y Banfield vs. Los Amigos (40). En Rubia Moreno: Mijovi vs. Hormiga Paz (45) y El Clásico vs. Reg Valentina (45). En Ingenieros: Ingenieros vs. Sivipse (45). En Los Molinas: Chacarita vs. Echeverría (45) y 100 Bandeño vs. Huaico Hondo (40). En Obras Sanitarias: Telefónicos vs. Contadores (50) y Obras Sanitarias vs. Mago Repuestos (50). En Abogados 2: Cuervo Max vs. Jorge Newbery (45) y Abogados vs. Sarmiento (45). En Tagliavini: Juv. Loma Fc vs. La Eskina; Stuttgart vs. Huracán; Dist. Lealcito vs. Ingenieros A Fc (50). En Médicos: Médicos vs. Choya (50). En Upcn 2: Juv. La Higuera vs. La Posadas y La 40 vs. Sp. Servicios (40). En Upcn 3: Sarmiento Fc vs. Los Sosa (Final Plata) y Sanatorio Norte vs. Alvi Fc (40). En UTA 2: UTA Fc vs. Abogados Fc (L) y UTA FS vs. Pilchería Max Mar (40). En Los Núñez: Maestros de Termas vs. Met Dorrego (40) y Amigos de Termas vs. Ingenieros (50). En Sutiaga: Sutiaga vs. Gremio Judicial (L) y Estrella Roja vs. Bioquímicos FC (40). En Contadores: Contadores vs. Los Amigos (45).