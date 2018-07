Las llaves de cuartos de final serán la gran atracción

06/07/2018 - En el Complejo de Jugadores Libres, se pondrá en juego mañana los partidos correspondientes a la llave de Cuartos de Final del Campeonato Apertura que organiza la Liga de los Profesionales. La primera competencia oficial realizada por este ente, entra en su etapa eliminatoria y sin importar los antecedentes previos, los partidos que se jugarán mañana no tendrán margen para el error, si pretenden quedarse con el trofeo mayor. Además de los cuartos de final, la organización programó otros partidos. Todos ellos se detallan a continuación. Programación En cancha 1, Complejo Jugadores Libres: La Esquina vs. Fútbol y Amistad 13:25; La Pachanga vs. Bastianos F.C. 15:20; Los Pibes vs. Atlas 16:50. En cancha 2: Valencia vs. Ciudad Satélite 13:25; Com. Bertolotti vs. Aesya 15:20; Norcen vs. Semilleria Rossi 16:50. En cancha 5: Warrior vs. Racing 13:25 y Ramón Carrillo vs. Galácticos 15:20. En cancha 7: La Fusión F.C. vs. Cacheteao Con Coca 13:25; Los Coyotes vs. Villa Las Delicias 15:20; y Media vs. Messina 16:50. En cancha 8: Profesores Montero Sport vs. Abogados Topos 14:20 y Deport. vs. Industria F.C. 16.