Se pone en juego la primera fecha del Torneo Clausura, con una atrapante cartelera

- El Torneo Clausura que organiza la Liga del Potrerito se iniciará mañana con esta programación. En Potrerito, cancha 1: Bº Sarmiento vs. All Boys 13:30; Tiendas Tukys vs. Real Madrid, 15:20; La Alvarado Stone vs. Cache, 16:55. En cancha 2: Shunko vs. Villa Alem 14:30 y La Moreno vs. La JP del 7C, 16. En cancha 3: Mza 6 vs. Club 10, 14:30 y Los Potreros vs. Los Vagos del Mosconi, 16. En cancha 4: Bº Juramento vs. Maco 14:30 y Fco. de Victoria vs. Rhogar, 16. En cancha 7: Bº Sarmiento vs. All Boys, 13:30; Tiendas Tukys vs. Real Madrid, 15:20; La Alvarado Stone vs. Cache FC, 16:55. Cancha 9: S 23 vs. Colón Gomas, 14:30 y Bayer Munich vs. El Puente, 16. En cancha 1 Complejo Jugadores Libres: Valencia vs. Ciudad Satélite, 13:25; La Pachanga vs. Bastianos FC, 15:20; Los Pibes vs. Atlas, 16:50. En cancha 2: La Esquina vs. Fútbol y Amistad, 13:25; Com. Bertolotti vs. Aesya, 15:20; Norcen vs. Semillería Rossi, 16:50. En cancha 3: Nueva Chicago vs. Brima, 13:25; Nápoli Black vs. Málaga, 15:20; Santa María vs. Quilmes, 16:50. En cancha 4: Cristal vs. Kinesiólogos, 13:30; Coesa vs. O’Globo Megacotillón, 15:20; Hampones vs. La San Juan, 16:50. En cancha 5: Warriors vs. Racing, 13:25; Ramón Carrillo vs. Galácticos, 15:20. En cancha 6: Nápoli vs. La 59 FC, 13:25; Deportivo JJ vs. Abogados CAT, 15:20; Los Magos vs. Niupi, 16:50.