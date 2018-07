El torneo 100 años del Club Central Córdoba vibrará con su 3ª fecha

06/07/2018 - CHOYA, Choya (C). En las instalaciones del Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad” se pondrá en juego mañana la tercera fecha del certamen denominado “100 años del club Central Córdoba”. Esto cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. El arranque está previsto para las 12.30. De acuerdo con lo informado desde la comisión directiva el fixture de partidos será el que se detalla a continuación: Atlético Quirós vs. Icaño; M y M Deportes vs. Cebollitas; Deportivo Choya vs. Kiosco Watito; Influencia vs. La Mexicana; Panificadora Suecia vs. Carnicería Tres Hermanos; Ferroviarios vs. Panificadora La Deseada y La Casa del Plomero vs. Veteranos. Tendrá la condición de libre el elenco de Los Canarios. Los resultados de la fecha pasada fueron: Panificadora La Suecia 0, Ferroviarios 1; Kiosco Watito 4, Atlético Quirós 0; Icaño 1, La Mexicana 1; M y M Deportes 2, Carnicería Tres Hermanos 1; Deportivo Choya 3, Panificadora La Deseada 0; Canarios 3, Veteranos 2 y La Casa del Plomero 1, Influencia 0. Tabla de posiciones La tabla de posiciones de este apasionante campeonato, quedó de la siguiente manera: Ferroviarios (último campeón) 6 unidades. Kiosco Watito, Los canarios y M y M Deportes 4 son los que están en lo más alto de la general. Así, la pelota sigue convocando a cientos de aficionados en esta parte de la provincia.