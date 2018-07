En el Tiro Federal será la cita para el octavo capítulo de un campeonato apasionante

06/07/2018 - CHOYA, Choya (C) Mañana desde las 13 arrancará la octava fecha del torneo que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Habrá en total seis encuentros y se recuerda que la cima tiene a Los Verdes de Yapeyú, Los Tornillos y Los Cuervos con 12 unidades. Luego en la tabla de posiciones lo siguen M y M Deportes y El Vasco Carnes con 11 puntos, entre otros. Duelos El programa de partidos tendrá el siguiente orden: Carnicería Giovani vs. Juan Perón; Tiro Federal vs. Los Tornillos; Barrio Oeste vs. El Vasco Carnes; Autoservicio Hernán vs. Loma Negra; Los Cuervos vs. Los Verdes de Yapeyú (uno de los principales atractivos de la jornada) y a última hora se producirá el enfrentamiento entre Mercadito del Valle y M y M Deportes.