Lawn Tennis recibe a Old Lions por el Regional

Fotos CLÁSICO. La atención estará el domingo en Lawn Tennis.

06/07/2018 -

El clásico entre Santiago Lawn Tennis y Old Lions por la tercera fecha del Regional del NOA será el plato fuerte este domingo, aunque también se jugará desde hoy la 2ª fecha del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR. También habrá clásico entre los juveniles por el certamen local. Sin dudas, el nuevo choque entre rojiblancos y viejos leones, previsto para el domingo a las 16 en cancha de Lawn Tennis, se roba todo el protagonismo.

Como previa, la actividad del fin de semana tendrá una atractiva agenda con el desarrollo de la segunda fecha del Torneo Anual, que se iniciará esta noche con el encuentro entre Santiago Lawn Tennis y Olímpico Negro, que debutarán en el torneo. Mientras tanto mañana, Unse recibirá la visita de Añatuya, Santiago Rugby vs. Amigos de Fernández; Old Lions vs. Olímpico. El domingo, Fernández RC ante Sanavirones.