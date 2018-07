Izquierdoz: "Me emociona venir a jugar a este club"

Fotos ENTUSIASMO. "Ahora me toca ponerme a trabajar, se vienen desafíos muy importantes", señaló Izquierdoz.

06/07/2018 -

Carlos Izquierdoz fue presentado ayer de manera oficial como el segundo refuerzo de Boca Juniors, que ya había incorporado al delantero colombiano Sebastián Villa. El club de la Ribera le dio la bienvenida formal al defensor central que dejó Santos Laguna de México con el sueño de obtener la Copa Libertadores.





"Me emociona venir a jugar a este club y tengo una felicidad enorme de que ya se haya concretado todo. Ahora me toca ponerme a trabajar porque se vienen desafíos muy importantes", manifestó el futbolista de 29 años, después de firmar su contrato con la institución y de realizar su primer entrenamiento. Próximamente, partirá junto a sus nuevos compañeros a la pretemporada que realizarán en Sarasota, Estados Unidos.





En una entrevista publicada por el sitio web oficial de Boca, Izquierdoz se definió como jugador: "Si hay algo que me caracteriza es el hecho de dejar todo. Puedo tener partidos buenos o partidos malos, pero la entrega, las ganas y el empuje van a estar siempre. Son características fundamentales más allá de lo técnico o lo táctico".





"El primer partido que me toque jugar voy a tener nervios, pero también esa adrenalina de querer salir a la cancha y demostrarle al hincha lo que puedo dar. Estoy esperando que me toque jugar y de local, que debe ser lo más hermoso que puede haber", agregó el ex futbolista de Lanús, donde fue dirigido por el actual entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto.





Sobre esa situación, Izquierdoz indicó: "Guillermo fue clave porque ya me conocía e hizo fuerza para que se pudiera concretar todo. Lo conozco, he trabajado con ellos y sé que son un grandísimo cuerpo técnico. Ojalá se sigan logrando cosas importantes".





Izquierdoz llegó a Boca a cambio de 7.5 millones de dólares, para reforzar la zaga central.