"Con Pitana nunca ganamos un partido"

Fotos PALABRA. El DT uruguayo habló en conferencia de prensa.

06/07/2018 -

El entrenador de Uruguay, Oscar Tabárez, se refirió ayer a la designación del árbitro argentino Néstor Pitana para el partido de cuartos de final del Mundial de Rusia entre su seleccionado y el de Francia, y recordó cómo le ha ido cuando lo dirigió el misionero.





Cuando en la conferencia le preguntaron su opinión de que dirija un argentino, respondió: "Nunca antes me preguntaron por el árbitro. Peroles voy a dar un dato, que es una coincidencia. Nunca ganamos un partido con este árbitro. Simplemente les doy el dato. No tiene nada que ver que sea argentino", señaló el "Maestro". De todos modos, Tabárez luego aclaró que, para él, "es un buen árbitro, y con experiencia".





El DT se mostró fastidioso cuando le consultaron si jugará Cavani. "Sobre su estado ya se informó e incluso con comunicados. La info se dio y no quiero entrar en ciertos jueguitos de periodistas que no comparto. En unas horas se sabrá si juega, no voy a dar más información. No van a tener toda la info, como yo no sé quién va a sustituir a Matuidi (suspendido)", dijo.





"Desde el momento en que Edi se lesionó y después que absorbió el dolor que le causa tener una lesión justo en el Mundial, enseguida se puso a trabajar, a recuperar, a redoblar sus sueños y sus ilusiones. Y eso es lo que está haciendo ahora. Es un jugador muy importante para nosotros y en un momento futbolístico de auge", añadió.





Sobre Francia, dijo: "En nuestro proceso fue nuestro gran espejo. La capacidad de su equipo es brutal. No es fácil pero tampoco imposible ganar. Francia es un equipo poderosamente mundial. Varane es la versión francesa de Giménez".