Fotos Uruguay y Francia, en busca de las semis

06/07/2018 -

El Mundial Rusia 2018 ya está en su etapa más emocionante. Quedan ocho selecciones en carrera pero, a partir de hoy, algunas tendrán que volverse a casa. Las semifinales es el gran objetivo de todos y el inicio de los cuartos de final será con un partidazo: Uruguay vs. Francia. Desde las 11 de nuestro país, y con el arbitraje del argentino Nestor Pitana, sudamericanos y europeos buscarán el primer boleto a las semifinales en el Nizhny Nóvgorod. Uruguay o Francia.

Entre azules anda el primer semifinalista en la apertura de los cuartos de final de este Mundial de Rusia. Son dos equipos que han mostrado solidez, más que brillo, quitando los destellos de Mbappé ante Argentina. Al frente de cada una de sus selecciones estarán dos jugadores de gran jerarquía como Luis Suárez y Antoine Griezmann. Ambos están completando un correcto Mundial, pero no se están destacando: dos goles en cuatro partidos en ambos casos.

Sus compañeros Edinson Cavani y Kylian Mbappé les están superando en protagonismo, si bien la presencia del primero, el uruguayo del PSG, está casi descartada, al menos para el once titular. Cavani se entrenó ayer al margen de sus compañeros y tocó pelota por primera vez en toda la semana cuando quedan menos de 24 horas para el choque ante Francia. La presencia del delantero del PSG en los cuartos de final del Mundial es más que dudosa.

En la víspera del partido de Uruguay frente al cuadro de Didier Deschamps, hizo un acto de presencia testimonial en el entrenamiento de Óscar Tabárez. Poco probable Parece poco probable que Cavani pueda estar en el once inicial que presente Tabárez para derrotar a Francia. La lesión en su gemelo izquierdo, aunque no sufre rotura, no parece totalmente superada cuando sólo faltan horas para el inicio del encuentro. Su sustituto, si no hay milagro, será Christian Stuani. Uruguay llega al choque con sólo un gol recibido (Pepe, con Portugal) en cuatro partidos y siete consecutivos ganando: los cuatro del Mundial y tres amistosos anteriores: República Checa, Gales y Uzbekistán.

En Francia, Matuidi es baja por sanción. El interior del Bayern Tolisso es el candidato más firme a sustituirlo, aunque también están las opciones, más ofensivas, de Lemar y Fekir. Uruguay teme, sobre todo, las transiciones rápidas de Mbappé, Griezmann y Giroud. Para ello, planteará un partido con el mismo estilo de siempre, pero muy advertido de no dejar espacios a las carreras suicidas de, sobre todo, Kylian Mabppé.