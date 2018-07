Fotos Presentaron el libro "50 Años Campeones del 68"

Los campeones de 1968 están celebrando este año las Bodas de Oro del que es considerado uno de los momentos más importantes del deporte santiagueño en el plano nacional: el título del Campeonato Argentino de Básquet conseguido a orillas del río Dulce, el 16 de marzo de aquel año. En ese marco, anoche tuvo lugar en el SUM de la Legislatura provincial el acto de presentación del libro ‘50 Años Campeones del 68’, editado por Roberto Vozza y Mabel Sánchez La ceremonia contó con la presencia del diputado provincial autor de la iniciativa de homenaje, Marcelo Nazar (presidente del Bloque Justicialista); el subsecretario de Deportes y Recreación de la provincia. Prof. Héctor Dapello; el titular de la Federación Santiagueña de Básquet, Carlos Basualdo; además de familiares, ex dirigentes, ex jugadores, periodistas y amigos del ambiente del básquet santiagueño. Fue una velada muy emotiva. En principio se proyectaron imágenes de la final ante Buenos Aires, con un encendido aplauso del auditorio al revivirse aquellas escenas inolvidables. Lo propio ocurrió cuando se nombró uno por uno a los integrantes del plantel, que han alcanzado status de ídolos: ‘Quebracho’ Torres, ‘Chiquito’ Villalba, ‘Benja’ Arce, ‘Inqui’ Ríos, Esteban Demasi, Alfredo ‘Amo’ Tulli, Fernando Najarro y Gustavo Chazarreta (ya fallecidos); Roberto Carrera, José Flores, Horacio Goytía (presentes) y Ramón Jorge. Además del técnico don Casimiro González Trilla (fallecido) y su asistente ‘Paco’ Barrientos; como así también ex miembros de la Comisión Organizadora de aquel ‘Torneo de la Hermandad’. Tras la entrega de Declaración de Interés firmada por el vicegobernador José Emilio Neder a los integrantes del plantel campeón por parte del diputado Nazar, fue leída una nota de salutación y adhesión al acontecimiento enviada por la diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora. Tras ello fue el turno de las alocuciones y con referencia al libro, el periodista y locutor Roberto Vozza inicialmente repasó ‘las gestas de Santiago en campeonatos anteriores, hasta llegar al Argentino de 1968 que derivó en que el básquet se convirtiera definitivamente en una pasión de los santiagueños, transformándose junto al folclore en arquetipos que posicionaron a la provincia en el mapa nacional’. Palabras de los jugadores Por su parte el "Negro" Flores consideró ‘un sueño cumplido compartir estas Bodas de Oro aquí en la Legislatura. Agradecemos por el apoyo y la predisposición para llevar adelante este homenaje al vicegobernador Neder y al diputado Nazar. Aunque ver a los familiares de nuestros compañeros aquí presentes también es muy duro para nosotros, porque sentimos la ausencia de nuestros compañeros’, apuntó. En tanto el "Dupla" Carreras, autor con sólo 19 años del agónico doble final que derivó en la obtención del campeonato, indicó emocionado: ‘nos sentimos en casa estando aquí, entre amigos’. Horacio Goytía subrayó: ‘nos entristece que hayamos sido una generación diezmada por el destino, muchos partieron muy pronto. Siempre digo que para dimensionar ese título, los jóvenes de hoy tienen que conversar con quienes tengan más de 60 años: ellos pueden comprender lo que era esa pasión que paralizó la provincia: en las escuelas, en los restaurantes, en las oficinas, en todos lados no se hablaba de otra cosa que no fuera el Torneo por esos días, a tal punto que la revista El Gráfico publicó que en la historia de los Argentinos hay un antes y después de Santiago del Estero 68’, expresó. El subsecretario de Deportes, Calos Dapello, transmitió ‘el saludo del gobernador Dr. Gerardo Zamora y de la diputada nacional Dra. Claudia de Zamora, por este justo y merecido homenaje a los protagonistas de una epopeya deportiva que indudablemente marcó un camino, hoy continuado y fortalecido a partir de una política de Estado con el deporte’.